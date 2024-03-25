Четверо пострадали в ДТП с двумя авто под Артемовским по вине двух «бесправников»

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
Серьезная авария с пострадавшими произошла на 151 км автотрассы в воскресенье, 24 марта. Молодой человек 2005 года рождения управлял автомобилем Volkswagen, не имея прав. Сесть за руль ему разрешил находившийся в пассажирском кресле владелец иномарки, информирует ГИБДД Свердловской области.
Юноша не удержал руль, выехал со своей полосы и «встретился» с автомобилем марки BMW — им также управлял «бесправник» 1997 года рождения.
В результате пострадали четыре человека: водитель Volkswagen, которого зажало в кабине, а также водитель и пассажиры BMW. Участников аварии с травмами доставили в Артемовскую ЦРБ. На водителей составлены протоколы об административном правонарушении.
Кроме того, серьезные вопросы возникли к владельцу Volkswagen, который учил водить юного приятеля на дороге общего пользования.
Ранее пьяный мужчина без водительских прав разъезжал ездил по селу Городищи Свердловской области на тракторе.