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Под Артемовским водитель Volkswagen без прав спровоцировал ДТП с пострадавшими

Четверо пострадали в ДТП с двумя авто под Артемовским по вине двух «бесправников»

25 марта 2024, 09:44
Фото: ГИБДД Свердловской области

Под Артемовским водитель Volkswagen без прав спровоцировал ДТП с пострадавшими

На трассе «Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское» в Артемовском районе произошло ДТП с участием Volkswagen и BMW. Пострадали оба водителя и пассажиры одной иномарки.

Серьезная авария с пострадавшими произошла на 151 км автотрассы в воскресенье, 24 марта. Молодой человек 2005 года рождения управлял автомобилем Volkswagen, не имея прав. Сесть за руль ему разрешил находившийся в пассажирском кресле владелец иномарки, информирует ГИБДД Свердловской области.

Юноша не удержал руль, выехал со своей полосы и «встретился» с автомобилем марки BMW — им также управлял «бесправник» 1997 года рождения.

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В результате пострадали четыре человека: водитель Volkswagen, которого зажало в кабине, а также водитель и пассажиры BMW. Участников аварии с травмами доставили в Артемовскую ЦРБ. На водителей составлены протоколы об административном правонарушении.

Кроме того, серьезные вопросы возникли к владельцу Volkswagen, который учил водить юного приятеля на дороге общего пользования.

Ранее пьяный мужчина без водительских прав разъезжал ездил по селу Городищи Свердловской области на тракторе.

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#Больница#ДТП#Артемовский#Водительские права#Пострадавшие#Травмы#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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