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Четверых подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» отправили под стражу

Четверых подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» отправили под стражу

25 марта 2024, 04:26
Фото: 1MI
Подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве отправлены за решетку. Мера пресечения была избрана 24 марта 2024 года.

Известно, что подозреваемые не имеют гражданства РФ. Заседание в московском суде по избранию меры пресечения было закрытым по просьбе следствия, так как в материалах дела имеются документы, которые нельзя публично разглашать, пишет «Коммерсант».

Так, обвиняемые будут находиться за решеткой два месяца — до 22 мая 2024 года. За совершение теракта всем арестованным грозит пожизненное заключение.

Напомним, террористический акт произошел вечером 22 марта 2024 года. Злоумышленники, ворвавшись внутрь здания, начали стрелять в людей, которые пришли на выступление группы «Пикник».

Более сотни человек погибли и получили травмы. Развлекательные и массовые мероприятия были отменены по всей стране.

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