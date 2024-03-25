Четверых подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» отправили под стражу

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Известно, что подозреваемые не имеют гражданства РФ. Заседание в московском суде по избранию меры пресечения было закрытым по просьбе следствия, так как в материалах дела имеются документы, которые нельзя публично разглашать, пишет «Коммерсант».
Так, обвиняемые будут находиться за решеткой два месяца — до 22 мая 2024 года. За совершение теракта всем арестованным грозит пожизненное заключение.
Напомним, террористический акт произошел вечером 22 марта 2024 года. Злоумышленники, ворвавшись внутрь здания, начали стрелять в людей, которые пришли на выступление группы «Пикник».
Более сотни человек погибли и получили травмы. Развлекательные и массовые мероприятия были отменены по всей стране.