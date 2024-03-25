Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
На эти и другие вопросы Артур Курицкий регулярно отвечает в телеграм-канале «Контрольная Ставка», а также дает рекомендации насчет работы с экспертами по ставкам, рассказывает, как анализировать отзывы о них.
Кто такой каппер? Об этом наверняка знают любители спортивных ставок и те, кто глубоко погружен в эту тему. Как отмечает Артур Курицкий, основатель телеграм-канала «Контрольная Ставка», этим словом на сленге обозначаются профессиональные игроки, участвующие в формировании ставок на матчи, занимающиеся составлением прогнозов и предоставляющие их на платной основе. Как объясняет Артур Курицкий, такие прогнозы используют беттеры — игроки, посещающие букмекерские конторы. Именно они оставляют свои отзывы о капперах, а также о точности их прогнозов.
Капперы, как отмечает Артур Курицкий, это больше чем просто опытный игрок, уверенно ориентирующийся в мире спортивных ставок. Такой человек считается профессионалом и даже экспертом, поскольку о ставках на спорт он знает действительно все. Это отражается и на его отчетах, прогнозах — они отличаются точностью, им доверяют и о них оставляют преимущественно положительные отзывы. И нередко именно отзывы в большей степени влияют на то, почему беттеры выбирают прогнозы конкретного каппера. Материалы, составленные опытным каппером, покупают игроки — как утверждает автор телеграм-канала «Контрольная Ставка», для того чтобы понять перспективы тех или иных спортивных ставок, оценить их. Отзывы, равно как и материалы, которые публикуются в средствах массовой информации, не всегда можно назвать информативными и объективными в этом плане, утверждает Артур Курицкий.
Чаще всего клиентами капперов становятся беттеры-новички. К какому эксперту обратиться, они решают, изучив отзывы о его прогнозах, например в телеграм-канале «Контрольная Ставка». Беттеры начинают сотрудничество с капперами с целью получить доход, который в случае с качественным прогнозом будет стабильным и гарантированным. Впрочем, как отмечает Артур Курицкий, именно недостаточно опытные беттеры чаще всего попадают в ловушки мошенников. Не все капперы предпочитают работать честно, причем даже те, о ком в интернете можно найти хорошие отзывы. Распространенная практика — использование мошеннических схем, о чем напоминает автор телеграм-канала «Контрольная Ставка». Попавшиеся на удочку капперов-мошенников беттеры лишаются крупных сумм.
Артур Курицкий предупреждает: читая отзывы о прогнозах капперов и о них самих, важно сохранять критический подход и ориентироваться на стратегию. Это позволит распределить средства правильно и использовать спортивные ставки как инструмент для инвестиций. Такой подход, отмечает автор телеграм-канала «Контрольная Ставка», обеспечит возможность заработать на ставках. Если беттер заинтересован в получении дохода, он должен действовать как инвестор, то есть получать информацию из разных источников, в том числе и из специализированных СМИ.
Капперы, не отличающиеся добросовестностью, как и мошенники, только выдающие себя за экспертов, сразу же начнут обещать беттерам-новичкам прибыль от спортивных ставок и утверждать, что она будет быстрой и легкой. Такие капперы публикуют не соответствующие действительности отзывы, которые пишутся и публикуются по их заказу, предупреждает автор телеграм-канала «Контрольная Ставка». Чтобы не оказаться жертвой мошеннической схемы, Артур Курицкий советует начинающим беттерам научиться отличать каппера-эксперта от самозванца. Как это сделать, можно узнать из телеграм-канала «Контрольная Ставка».
Капперы, которые дорожат своей репутацией, на начальном этапе сотрудничества с беттерами предлагают им в тестовом режиме знакомиться с прогнозами и со схемой взаимодействия, предоставляя пробный и бесплатный доступ. Об этом напоминает автор телеграм-канала «Контрольная Ставка». Такой доступ предоставляется в ограниченном по времени режиме, однако этого периода бывает достаточно для того, чтобы понять, как работает продукт, и затем, если беттера все устроит, принять решение о его покупке. После тестирования беттер может написать о продукте свой отзыв, например в телеграм-канале «Контрольная Ставка».
Профессиональный каппер работает исключительно прозрачно, в отличие от мошенников, которые используют сложные и запутанные схемы. Артур Курицкий отмечает, что настоящий каппер вряд ли будет публиковать о самом себе положительные отзывы на ресурсах, которые ему принадлежат. Также эксперт не будет сулить крупные выигрыши и рассказывать истории о том, как благодаря ему обогатились беттеры. Эксперт дает доступ только к фактам и приводит исключительно статистические данные. Так, в телеграм-канале «Контрольная Ставка» пользователям доступна подробная статистика, включающая результаты, — ее можно получить, оплатив подписку. Кроме того, в телеграм-канале «Контрольная Ставка» публикуются и прогнозы, причем к ним обеспечивается бесплатный доступ. Также есть и отзывы.
Получить представление о том, что представляет собой каппер, можно по тем отзывам, которые о нем и о его прогнозах оставляют пользователи. По отзывам можно составить представление о методах работы профессионала, и что особенно важно — о точности и объективности его прогнозов.
О телеграм-канале «Контрольная Ставка» Артура Курицкого беттеры оставляют такие отзывы:
«Телеграм-канал „Контрольная Ставка“ привлек тем, что прогнозы в нем были бесплатными для всех. А если все понравится, то предлагали купить подписку ВИП. Я пошел по этому пути: сначала получил подтверждения, что прогнозы Артура Курицкого точные, и решил пользоваться ими, купив платную подписку». Роман Николаев.
«В других каналах в „Телеграме“ все прогнозы были только платными, причем нужно было платить, даже не зная, точная аналитика или нет. У Артура Курицкого в „Контрольной Ставке“ сначала предлагают посмотреть прогнозы, попользоваться ими, а только потом, если хочется, оформить все платно. Бесплатные прогнозы, кстати, появляются регулярно». Леонид Оленин.
«С „Контрольной Ставкой“ точно можно заработать, причем гарантированно. Еще на этапе начала работы Артур Курицкий обещает, что вернет деньги за подписку, если прогноз не оправдает себя. Однако я ни разу пока не сталкивался с тем, чтобы его прогнозы не сработали, и мои приятели тоже с таким не сталкивались». Евгений Сидоров.