Что нужно знать о выборе каппера. Проект «Контрольная Ставка» и отзывы о нем

Капперы, как отмечает Артур Курицкий, это больше чем просто опытный игрок, уверенно ориентирующийся в мире спортивных ставок. Такой человек считается профессионалом и даже экспертом, поскольку о ставках на спорт он знает действительно все. Это отражается и на его отчетах, прогнозах — они отличаются точностью, им доверяют и о них оставляют преимущественно положительные отзывы. И нередко именно отзывы в большей степени влияют на то, почему беттеры выбирают прогнозы конкретного каппера. Материалы, составленные опытным каппером, покупают игроки — как утверждает автор телеграм-канала «Контрольная Ставка», для того чтобы понять перспективы тех или иных спортивных ставок, оценить их. Отзывы, равно как и материалы, которые публикуются в средствах массовой информации, не всегда можно назвать информативными и объективными в этом плане, утверждает Артур Курицкий.