Директор Дворца ледового спорта УВЗ в Нижнем Тагиле без вести пропал на СВО

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Он был командиром танка Т-72. На СВО он пошел в качестве добровольца. В настоящий момент он признан пропавшим. На днях ему могло бы исполниться 44 года. В связи с этим УВЗ опубликовал интервью с Алексеем, снятое незадолго до отправки на СВО.
Отмечается, что его жизнь всегда была тесно связана с Уралвагонзаводом. Он любил танки. Несколько лет он прожил в Ирбите, но все равно вернулся в Нижний Тагил, где в последствии стал главой Дворца ледового спорта.
С начала СВО Алексей пытался туда попасть и с этой целью приходил в военкомат. Его не брали из-за отсутствия боевого опыта. На СВО он все же отправился в декабре 2022 года, пройдя подготовку в Елани.
Алексей награжден двумя медалями — «За боевые отличия» и «За отвагу».
В декабре 2023 года появлялась информация о том, что Алексей погиб. Но официальных подтвердений этому не было.
Ранее сообщалось, что житель Березовского погиб на СВО. Его звали Евгений Зорин.