Директор Дворца ледового спорта УВЗ в Нижнем Тагиле без вести пропал на СВО

Он был командиром танка Т-72. На СВО он пошел в качестве добровольца. В настоящий момент он признан пропавшим. На днях ему могло бы исполниться 44 года. В связи с этим УВЗ опубликовал интервью с Алексеем, снятое незадолго до отправки на СВО.