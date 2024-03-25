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Дождь и гололедица придут в Екатеринбург

Дождь и гололедица придут в Екатеринбург

25 марта 2024, 05:12
Фото: 1MI
Синоптик Алексей Пулин спрогнозировал погоду в Екатеринбурге 25 марта 2024 года.

Так, в некоторых районах города на дорогах образуется наледь. Возможны осадки в виде небольшого дождя, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.

Кроме того, ночью в Екатеринбурге было +2 градуса, а днем потеплеет до +6 градусов. Также в городе ожидается облачность.

При этом Пулин отметил, что 25 марта в области возможно наступление теплого воздуха, который принесет повышение температуры.

Напомним, 24 марта 2024 года в Свердловской области были порывы ветра до 17 метров в связи с тем, что проходил атмосферный фронт.

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