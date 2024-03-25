Дождь и гололедица придут в Екатеринбург

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Так, в некоторых районах города на дорогах образуется наледь. Возможны осадки в виде небольшого дождя, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.
Кроме того, ночью в Екатеринбурге было +2 градуса, а днем потеплеет до +6 градусов. Также в городе ожидается облачность.
При этом Пулин отметил, что 25 марта в области возможно наступление теплого воздуха, который принесет повышение температуры.
Напомним, 24 марта 2024 года в Свердловской области были порывы ветра до 17 метров в связи с тем, что проходил атмосферный фронт.