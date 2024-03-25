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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

В Екатеринбурге мужчина под наркотиками набросился на бывшую сожительницу

Душил и угрожал убить: житель Екатеринбурга под наркотиками устроил разборки с бывшей

25 марта 2024, 15:09
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчина под наркотиками набросился на бывшую сожительницу

На Эльмаше в Екатеринбурге местный житель после употребления запрещенных веществ решил наладить семейную жизнь и отправился к бывшей подруге выяснять отношения.

Мексиканские страсти разгорелись в одной из многоэтажек Екатеринбурга на Эльмаше, где мужчина решил наладить отношения с бывшей сожительницей, сообщает УМВД по Свердловской области.

Он пришел в квартиру, где живет женщина, с угрозами убийства, а затем начал ее душить. Кое-как отбившись от «возлюбленного», потерпевшая обратилась в полицию и написала заявление. Правоохранители направили ее на судмедэкспертизу, а затем занялись поимкой нападавшего.

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Он был доставлен в отделение, где быстро признался в «проступке». Также выяснилось, что мужчина находился под воздействием наркотиков.

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

Ранее в Нижнем Тагиле домашний дебошир, который бил жену и водил пьяным, отделался исправительными работами.

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#Происшествия#Избиение#Полиция#Уголовное дело#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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