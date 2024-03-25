Душил и угрожал убить: житель Екатеринбурга под наркотиками устроил разборки с бывшей

Он пришел в квартиру, где живет женщина, с угрозами убийства, а затем начал ее душить. Кое-как отбившись от «возлюбленного», потерпевшая обратилась в полицию и написала заявление. Правоохранители направили ее на судмедэкспертизу, а затем занялись поимкой нападавшего.