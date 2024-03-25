Душил и угрожал убить: житель Екатеринбурга под наркотиками устроил разборки с бывшей

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Мексиканские страсти разгорелись в одной из многоэтажек Екатеринбурга на Эльмаше, где мужчина решил наладить отношения с бывшей сожительницей, сообщает УМВД по Свердловской области.
Он пришел в квартиру, где живет женщина, с угрозами убийства, а затем начал ее душить. Кое-как отбившись от «возлюбленного», потерпевшая обратилась в полицию и написала заявление. Правоохранители направили ее на судмедэкспертизу, а затем занялись поимкой нападавшего.
Он был доставлен в отделение, где быстро признался в «проступке». Также выяснилось, что мужчина находился под воздействием наркотиков.
Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.
Ранее в Нижнем Тагиле домашний дебошир, который бил жену и водил пьяным, отделался исправительными работами.