Два месяца в коме: свердловские врачи вылечили тагильчанина после тяжелейшего ДТП

Когда 27-летнего тагильчанина вывели из медикаментозной комы, он не мог самостоятельно стоять и был отправлен на реабилитацию в ЦГКБ №3. Здесь врачи в течение 20 дней научили его заново ходить с помощью специально разработанной программы ЛФК. Как рассказал Егор Габец, начать двигаться было невероятно тяжело, но осознание того, что он опять может ходить сам, придало сил.