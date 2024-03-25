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Свердловские врачи поставили на ноги тагильчанина, пострадавшего в страшном ДТП

Два месяца в коме: свердловские врачи вылечили тагильчанина после тяжелейшего ДТП

25 марта 2024, 10:19
Фото: Минздрав Свердловской области

Свердловские врачи поставили на ноги тагильчанина, пострадавшего в страшном ДТП

Множество операций и два месяца в коме пережил житель Нижнего Тагила Егор Габец после ДТП на трассе Екатеринбург-Серов. Удар машины пришелся на кресло, где находился молодой человек.

27-летний житель Нижнего Тагила попал в ДТП два месяца назад. Изначально его привезли на скорой в Красноуральскую городскую больницу, откуда после оказания первой экстренной помощи срочно эвакуировали в центральную горбольницу №23 Екатеринбурга. Здесь врачи больше двух месяцев боролись за его жизнь, сообщает Минздрав Свердловской области.

Егор Габец перенес множество операций и почти два месяца пребывал в искусственной коме. Помимо многочисленных переломов и черепно-мозговой травмы у него диагностировали серьезную спинномозговую травму и повреждения позвоночника, а также повреждения брюшной полости.

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Когда 27-летнего тагильчанина вывели из медикаментозной комы, он не мог самостоятельно стоять и был отправлен на реабилитацию в ЦГКБ №3. Здесь врачи в течение 20 дней научили его заново ходить с помощью специально разработанной программы ЛФК. Как рассказал Егор Габец, начать двигаться было невероятно тяжело, но осознание того, что он опять может ходить сам, придало сил.

Сегодня молодой человек все еще преодолевает неврологические нарушения, в частности, у него нарушена слухоречевое восприятие — Егор не всегда понимает обращенную к нему речь. Однако медики настроены оптимистично и надеются на полное восстановление функций.

Всего в лечении и реабилитации Егора Габца принимали участие медики шести свердловских учреждений здравоохранения.

Ранее врачи в Екатеринбурге помогли встать на ноги женщине со страшными травмаами после ДТП.

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