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Published Сегодня, 07:15

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Двое мужчин избили жителя Верхней Пышмы и угнали его авто

Двое мужчин избили жителя Верхней Пышмы и угнали его авто

25 марта 2024, 07:15
Фото: 1MI
Двое мужчин избили мужчину в Верхней Пышме. После этого они угнали его машину и ездили на ней всю ночь.

Известно, что 41-летний мужчина по имени Александр приехал домой поздним вечером. Он припарковал авто около подъезда. В этот момент к нему подошли два незнакомца со словами «братуха, здорово». В ответ Александр попросил их отойти от него.

Те оскорбились и началась драка, сообщается в Telegram-канале «Злой Екб». Во время драки «братухи» отобрали у владельца машины ключи и уехали кататься на чужом авто по всему городу.

Автомобиль был обнаружен лишь утром около торгового центра. Она была разбита. Хозяин авто обратился в правоохранительные органы. У него ушибы всего тела. Угонщиков ищут.

Ранее сообщалось, что участник поножовщины угнал машину полицейских в Свердловской области.

Уроженец Свердловской области угнал машину в Омске и хотел уехать в Ирбит
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