Двое мужчин избили жителя Верхней Пышмы и угнали его авто

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Известно, что 41-летний мужчина по имени Александр приехал домой поздним вечером. Он припарковал авто около подъезда. В этот момент к нему подошли два незнакомца со словами «братуха, здорово». В ответ Александр попросил их отойти от него.
Те оскорбились и началась драка, сообщается в Telegram-канале «Злой Екб». Во время драки «братухи» отобрали у владельца машины ключи и уехали кататься на чужом авто по всему городу.
Автомобиль был обнаружен лишь утром около торгового центра. Она была разбита. Хозяин авто обратился в правоохранительные органы. У него ушибы всего тела. Угонщиков ищут.
Ранее сообщалось, что участник поножовщины угнал машину полицейских в Свердловской области.