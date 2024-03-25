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Под Нижним Тагилом прошли похороны двух бойцов специальной военной операции

Еще двух бойцов СВО похоронили в пригороде Нижнего Тагила

25 марта 2024, 10:33
Фото: Страница Дмитрия Летникова ВКонтакте

Под Нижним Тагилом прошли похороны двух бойцов специальной военной операции

Двух жителей пригорода Нижнего Тагила, погибших на СВО, похоронили с воинскими почестями. С героями простились 19 марта.

С Александром Шкафенко попрощались в доме культуры в Первомайском. Он родился в 1987 и окончил школу в Краснополье. Затем проходил военную службу, а в 2008 году участвовал в параде на Красной площади 9 мая.

Максим Ильиных появился на свет в декабре 1984 года. Учился в селе Бызово и поселке Новопаньшино. Затем уехал в Екатеринбург, поступив в лесотехнический институт, который и окончил. Потом Максим Ильиных трудился водителем. Работал на пожарной машине более 15 лет.

Прощания с погибшими состоялись со всеми воинскими почестями, со свертыванием флага. Проводить бойцов в последний путь пришло много народу. Об этом написал на своей странице в соцсетях глава ГГО Дмитрий Летников.

Фото: Страница Дмитрия Летникова ВКонтакте

Ранее стало известно, что на Аллее славы в Нижнем Тагиле на Центральном кладбище появилось 11 новых могил. А на кладбище на Пихтовых горах недавно предали земле шестерых бойцов.

Шесть новых могил появились на Аллее славы на Вагонке в Нижнем Тагиле
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