Еще двух бойцов СВО похоронили в пригороде Нижнего Тагила

Максим Ильиных появился на свет в декабре 1984 года. Учился в селе Бызово и поселке Новопаньшино. Затем уехал в Екатеринбург, поступив в лесотехнический институт, который и окончил. Потом Максим Ильиных трудился водителем. Работал на пожарной машине более 15 лет.