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Концерт группы «Пикник» в Екатеринбурге 14 апреля пока не отменен

Группа «Пикник» не знает, будет ли выступать в Екатеринбурге

25 марта 2024, 10:36
Фото: 1MI

Концерт группы «Пикник» в Екатеринбурге 14 апреля пока не отменен

Концертный директор группы Юрий Чернышевский рассказал, что выступление «Пикника» в Екатеринбурге было запланировано на 14 апреля.

Пока представитель группы ничего не может ответить по поводу того, будет концерт или нет, пишет Е1.

Также концерт группы «Пикник», который должен был состояться в Петербурге 27 марта в концертном зале «Октябрьский», не отменен. Об этом сперва сообщил концертный зал «Октябрьский», но позднее удалил свой пост.

Мы мониторим ситуацию, вникаем в нюансы со всех сторон, — добавил Чернышевский.

Напомним, что за 10 минут до выступления группы на крупнейшей концертной площадке страны «Крокус» в зал забежали террористы, которые расстреляли людей. Помощница группы тоже оказалась в числе погибших.

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#Происшествия#Концерт#Террористы#18+#Екатеринбург#Пикник#Дарья Сорокина#Октябрьский
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