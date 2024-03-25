Группа «Пикник» не знает, будет ли выступать в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Пока представитель группы ничего не может ответить по поводу того, будет концерт или нет, пишет Е1.
Также концерт группы «Пикник», который должен был состояться в Петербурге 27 марта в концертном зале «Октябрьский», не отменен. Об этом сперва сообщил концертный зал «Октябрьский», но позднее удалил свой пост.
Мы мониторим ситуацию, вникаем в нюансы со всех сторон, — добавил Чернышевский.
Напомним, что за 10 минут до выступления группы на крупнейшей концертной площадке страны «Крокус» в зал забежали террористы, которые расстреляли людей. Помощница группы тоже оказалась в числе погибших.