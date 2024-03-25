Массовые лже-минирования произошли в Свердловской области

Утром эвакуировали людей в Арамильской горбольнице. Неизвестные сообщили начальству медучреждения, что в здании бомба. Весь персонал и пациентов выведены на улицу. Никакое устройство в здании не нашли, а автора письма ищут, пишут «Арамильские вести».