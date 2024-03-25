Массовые лже-минирования произошли в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
25 марта прошла эвакуация посетителей и работников учреждений здравоохранения в трех городах.
Утром эвакуировали людей в Арамильской горбольнице. Неизвестные сообщили начальству медучреждения, что в здании бомба. Весь персонал и пациентов выведены на улицу. Никакое устройство в здании не нашли, а автора письма ищут, пишут «Арамильские вести».
Также эвакуировали пациентов и медперсонал из детской поликлиники в Первоуральске. Дело в том, что на электронную почту пришло угрожающее сообщение в десятки учреждений свердловского министерства здравоохранения, сообщает «Инцидент Первоуральск».
По этим же причинам выводили на улицу и сотрудников с пациентами из поликлиники Екатеринбургского клинического перинатального центра на улице Антона Валека, пишет Е1.
Беременным женщинам даже не дали одеться, потому что тревога, не положено, — отметила одна из пациенток.
Дело в том, что в гардеробе нашли бесхозную сумку, она вызвала опасения. На улице персонал и пациенты ждали саперов.
Ранее сообщалось, что информация о минировании избирательного участка в Сухом Логу не подтвердилась.