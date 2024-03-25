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Массовые лже-минирования произошли в Свердловской области

Массовые лже-минирования произошли в Свердловской области

25 марта 2024, 14:10
Фото: 1MI
Злоумышленники стали чаще «минировать» разные объекты в Свердловской области после трагедии в «Крокусе». В регионе прошла волна лжеминирований.

25 марта прошла эвакуация посетителей и работников учреждений здравоохранения в трех городах.

Утром эвакуировали людей в Арамильской горбольнице. Неизвестные сообщили начальству медучреждения, что в здании бомба. Весь персонал и пациентов выведены на улицу. Никакое устройство в здании не нашли, а автора письма ищут, пишут «Арамильские вести».

Также эвакуировали пациентов и медперсонал из детской поликлиники в Первоуральске. Дело в том, что на электронную почту пришло угрожающее сообщение в десятки учреждений свердловского министерства здравоохранения, сообщает «Инцидент Первоуральск».

По этим же причинам выводили на улицу и сотрудников с пациентами из поликлиники Екатеринбургского клинического перинатального центра на улице Антона Валека, пишет Е1.

Беременным женщинам даже не дали одеться, потому что тревога, не положено, — отметила одна из пациенток.

Дело в том, что в гардеробе нашли бесхозную сумку, она вызвала опасения. На улице персонал и пациенты ждали саперов.

Ранее сообщалось, что информация о минировании избирательного участка в Сухом Логу не подтвердилась.

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#Свердловская область#Криминал#Эвакуация#Поликлиника#Минирование#Саперы#Гардероб#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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