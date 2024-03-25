Молочная продукция в Свердловской области подорожает из-за логистики

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Подорожание ожидается до июня 2024 года. Повышение цен ожидается в связи с ростом затрат в сфере логистики, а также ростом расходов на упаковку, индексацию зарплат сотрудников, коммунальные услуги, пишет «ФедералПресс».
При этом упадка спроса на молочные товары в регионе не наблюдается. Жители Свердловской области стали чаще приобретать творог и сметану. Также в зависимости от сезона у свердловчан меняют предпочтения в «молочке».
Напомним, с 11 по 18 марта 2024 года в Свердловской области снизились цены на огурцы на 7%. Так, килограмм огурцов сейчас в среднем стоит 219 рублей.