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Published Сегодня, 11:45

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Updated Сегодня, 11:45

Молочная продукция в Свердловской области подорожает из-за логистики

Молочная продукция в Свердловской области подорожает из-за логистики

25 марта 2024, 11:45
Фото: 1MI
В магазинах Свердловской области увеличатся цены на молочные товары.

Подорожание ожидается до июня 2024 года. Повышение цен ожидается в связи с ростом затрат в сфере логистики, а также ростом расходов на упаковку, индексацию зарплат сотрудников, коммунальные услуги, пишет «ФедералПресс».

При этом упадка спроса на молочные товары в регионе не наблюдается. Жители Свердловской области стали чаще приобретать творог и сметану. Также в зависимости от сезона у свердловчан меняют предпочтения в «молочке».

Напомним, с 11 по 18 марта 2024 года в Свердловской области снизились цены на огурцы на 7%. Так, килограмм огурцов сейчас в среднем стоит 219 рублей.

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