Названа дата начала пожароопасного сезона в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
На этот раз было выделено порядка 990 миллионов. Средства получила Уральская авиабаза для мониторинга и тушения воспламенений в лесах, сообщили в департаменте информполитики. Все вопросы, связанные с лесными пожарами, взяты на повышенный контроль.
Годом ранее регион пережил самые масштабные пожары за всю свою историю. Случилось свыше 1100 возгораний на природе. Горела природа и дома в населенных пунктах Сосьва, Шайдуриха, Таежный и Неустроева. На тушение потратили два миллиарда.
Напомним, что недавно свердловчане просили представить к награде медсестру после спасения 26 человек из пожара.