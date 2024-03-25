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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Пожароопасный сезон в Свердловской области начнется 10 апреля

Названа дата начала пожароопасного сезона в Свердловской области

25 марта 2024, 07:16
Фото: Изображение Midjourney

Пожароопасный сезон в Свердловской области начнется 10 апреля

В Свердловской области установлены сроки пожароопасного сезона. Он официально стартует с 10 апреля, а для северных поселений — с 15 апреля.

На этот раз было выделено порядка 990 миллионов. Средства получила Уральская авиабаза для мониторинга и тушения воспламенений в лесах, сообщили в департаменте информполитики. Все вопросы, связанные с лесными пожарами, взяты на повышенный контроль.

Годом ранее регион пережил самые масштабные пожары за всю свою историю. Случилось свыше 1100 возгораний на природе. Горела природа и дома в населенных пунктах Сосьва, Шайдуриха, Таежный и Неустроева. На тушение потратили два миллиарда.

Напомним, что недавно свердловчане просили представить к награде медсестру после спасения 26 человек из пожара.

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#Пожар#Свердловская область#Пожарные#Огонь#Природа#Екатеринбург#Лесные пожары#Леса#Пожароопасный сезон#Дарья Сорокина
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