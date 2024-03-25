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Неизвестные сообщили о минировании больниц в Первоуральске и Арамиле

Неизвестные сообщили о минировании больниц в Первоуральске и Арамиле

25 марта 2024, 09:25
Фото: 1MI
В Первоуральске и Арамиле прошла информация о минировании больницы и детской поликлиники 25 марта 2024 года.

О минировании медучреждений сообщили неизвестные. После поступивших сведений из больниц срочно эвакуировали пациентов и сотрудников, рассказали в Telegram-канале «4 канал | Екатеринбург | Новости».

Известно, что силовики, приехавшие на вызов, уже проверили учреждения. Угроз выявлено не было. В связи с этим больница и поликлиника вернулись к работе, рассказали Ура.ру в пресс-службе свердловского Минздрава.

Напомним, 22 марта 2024 года в Москве произошел теракт на концертной площадке «Крокус Сити Холл». Погибло более 100 человек. Вскоре были задержаны подозреваемые в стрельбе, которых заключили под стражу.

Информация о минировании избирательного участка в Сухом Логу не подтвердилась
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