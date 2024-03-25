Нижний Тагил готов к пожароопасному сезону

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Известно, что приобретено оборудование, с помощью которого можно обустроить минерализованные полосы. Они — необходимый атрибут для защиты от лесных пожаров не только сел, но и детских лагерей, сообщили в администрации.
Территории оздоровительных учреждений будут тщательно расчищать. Прилегающую к лагерям местность расчистят шириной 15 метров по периметру.
Закупкой дополнительного пожарного оборудования сейчас занимается МБУ «Центр защиты населения».
Спрос будет не как с чиновников, которые должны отчитаться о проведенных мероприятиях, а как со специалистов, которые знают, что нужно сделать, чтобы предотвратить пожары, — добавил Владислав Пинаев.
Ранее была названа дата начала пожароопасного сезона в Свердловской области. Сезон стартует с 10 апреля, а для северных поселений — с 15 апреля.