Нижний Тагил готов к пожароопасному сезону

В Нижнем Тагиле обсуждались способы тушения возможных летних пожаров

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел рабочее совещание по вопросам подготовки городских служб к пожароопасному сезону. На встрече была показана карта населенных пунктов и лагерей с данными о том, как там в случае пожаров их будут тушить.