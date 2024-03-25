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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Нижнем Тагиле обсуждались способы тушения возможных летних пожаров

Нижний Тагил готов к пожароопасному сезону

25 марта 2024, 13:14
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле обсуждались способы тушения возможных летних пожаров

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел рабочее совещание по вопросам подготовки городских служб к пожароопасному сезону. На встрече была показана карта населенных пунктов и лагерей с данными о том, как там в случае пожаров их будут тушить.

Известно, что приобретено оборудование, с помощью которого можно обустроить минерализованные полосы. Они — необходимый атрибут для защиты от лесных пожаров не только сел, но и детских лагерей, сообщили в администрации.

Территории оздоровительных учреждений будут тщательно расчищать. Прилегающую к лагерям местность расчистят шириной 15 метров по периметру.

Закупкой дополнительного пожарного оборудования сейчас занимается МБУ «Центр защиты населения».

Спрос будет не как с чиновников, которые должны отчитаться о проведенных мероприятиях, а как со специалистов, которые знают, что нужно сделать, чтобы предотвратить пожары, — добавил Владислав Пинаев.

Ранее была названа дата начала пожароопасного сезона в Свердловской области. Сезон стартует с 10 апреля, а для северных поселений — с 15 апреля.

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#Нижний Тагил#Пожар#Владислав Пинаев#Специалисты#Природа#Мероприятия#Екатеринбург#Лагеря#Пожароопасный сезон#Дарья Сорокина
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