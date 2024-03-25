Новую канализационную насосную станцию планируют построить в Тагиле на Голом Камне

В районе улиц Носова, Челюскинцев и Декабристов подрядчик, который выиграет тендер, проведет инженерных изыскания для разработки проектной и рабочей документации. Специалисты исследуют климатические условия на площадке для строительства и радиационную обстановку. Среди работ также значатся сбор, обработка и анализ материалов о геологическом и экологическом состоянии, оценка химического загрязнения поверхностных вод и другие, выяснила редакция TagilCIty.ru.