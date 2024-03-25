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В Нижнем Тагиле проведут изыскания для строительства канализационной станции

Новую канализационную насосную станцию планируют построить в Тагиле на Голом Камне

25 марта 2024, 09:41
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле проведут изыскания для строительства канализационной станции

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика на инженерные изыскания. На Голом Камне планируется строительство канализационной насосной станции и коллектора.

На выполнение работ, стоимостью в 930 тысяч рублей, полагается 21 календарный день с даты заключения контракта. Напорная сеть канализации будет составлять более 1,3 тысячи метров, а самотечная — около 1,5 тысячи метров. Павильон самой канализационной насосной станции планируют построить размером 6*6 метров и глубиной пять метров.

В районе улиц Носова, Челюскинцев и Декабристов подрядчик, который выиграет тендер, проведет инженерных изыскания для разработки проектной и рабочей документации. Специалисты исследуют климатические условия на площадке для строительства и радиационную обстановку. Среди работ также значатся сбор, обработка и анализ материалов о геологическом и экологическом состоянии, оценка химического загрязнения поверхностных вод и другие, выяснила редакция TagilCIty.ru.

Заявку на тендер желающие могут подавать до 28 марта. Гарантия на изыскания составит пять лет.

А на Руше в Нижнем Тагиле будет построена новая котельная. На ее проектирование было выделено 1,5 миллиона рублей.

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