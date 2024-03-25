Пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам 10 миллионов

По словам пострадавшей, сперва она перевела аферистам три миллиона накоплений, а затем еще один миллион. После другой аферист убедил женщину в том, что ее автомобиль находится в залоге у злоумышленников, поэтому его якобы нужно переоформить на другое лицо.