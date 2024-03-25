Пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам 10 миллионов

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Аферисты представились пенсионерке сотрудниками ФСБ. Пострадавшей 74 года. Возбуждено уголовное дело, рассказали в УМВД по Екатеринбургу.
По словам пострадавшей, сперва она перевела аферистам три миллиона накоплений, а затем еще один миллион. После другой аферист убедил женщину в том, что ее автомобиль находится в залоге у злоумышленников, поэтому его якобы нужно переоформить на другое лицо.
Женщина продала машину за 5,2 миллиона и перевела все деньги мошенникам. После этого им удалось убедить ее перевести еще 1,5 миллиона.
Ранее другая жительница Екатеринбурга продала квартиру и перевела мошенникам 13 миллионов.