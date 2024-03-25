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Пенсионерка из Екатеринбурга продала ради аферистов внедорожник и отдала 10 млн

Пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам 10 миллионов

25 марта 2024, 13:00
Фото: 1MI

Пенсионерка из Екатеринбурга продала ради аферистов внедорожник и отдала 10 млн

Пожилая женщина в Екатеринбурге ради телефонных аферистов продала внедорожник Mercedes GLS-Класса и отдала им все деньги из личной копилки. В общей сложности это более 10 миллионов.

Аферисты представились пенсионерке сотрудниками ФСБ. Пострадавшей 74 года. Возбуждено уголовное дело, рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

По словам пострадавшей, сперва она перевела аферистам три миллиона накоплений, а затем еще один миллион. После другой аферист убедил женщину в том, что ее автомобиль находится в залоге у злоумышленников, поэтому его якобы нужно переоформить на другое лицо.

Женщина продала машину за 5,2 миллиона и перевела все деньги мошенникам. После этого им удалось убедить ее перевести еще 1,5 миллиона.

Ранее другая жительница Екатеринбурга продала квартиру и перевела мошенникам 13 миллионов.

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#Деньги#Уголовное дело#ФСБ#Криминал#Автомобиль#Пенсионерка#Мошенники#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#УМВД
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