Погибшую в теракте в «Крокусе» похоронят в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Ее родные занимаются организацией похорон. Было принято решение, что Наталью похоронят на Родине, пишет Ура.ру со ссылкой на слова брата 44-летней погибшей. Наталья Зудина была выпускницей УрГЭУ.
Ранее российский рэп-исполнитель Моргенштерн* перевел семье другой погибшей в теракте свердловчанке Виктории Ладейщиковой полмиллиона рублей для организации похорон.
25 марта родные Виктории сообщили, что в них таится надежда на то, что она жива, так как они не опознали ее среди трупов.
* — признан в России иноагентом