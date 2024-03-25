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Погибшую в теракте в «Крокусе» похоронят в Свердловской области

Погибшую в теракте в «Крокусе» похоронят в Свердловской области

25 марта 2024, 12:20
Фото: 1MI
Жертву теракта в «Крокусе» Наталью Зудину похоронят в Свердловской области.

Ее родные занимаются организацией похорон. Было принято решение, что Наталью похоронят на Родине, пишет Ура.ру со ссылкой на слова брата 44-летней погибшей. Наталья Зудина была выпускницей УрГЭУ.

Ранее российский рэп-исполнитель Моргенштерн* перевел семье другой погибшей в теракте свердловчанке Виктории Ладейщиковой полмиллиона рублей для организации похорон.

25 марта родные Виктории сообщили, что в них таится надежда на то, что она жива, так как они не опознали ее среди трупов.

* — признан в России иноагентом

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