Прокуратура начала проверку после обвала в шахте «Кальинская» в Североуральске

Под завалами могут находиться два сотрудника шахты. Сейчас на месте происшествия ведутся работы по разбору завала, ищут пострадавших рабочих. Также к шахте выехал прокурор Североуральска Игорь Гусаков, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.