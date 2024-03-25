Прокуратура начала проверку после обвала в шахте «Кальинская» в Североуральске

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В надзорном органе начали проводить проверку по факту ЧП. Будет оценено соблюдение техники безопасности и правил охраны труда. По ее итогам будут приняты соответствующие меры.
Под завалами могут находиться два сотрудника шахты. Сейчас на месте происшествия ведутся работы по разбору завала, ищут пострадавших рабочих. Также к шахте выехал прокурор Североуральска Игорь Гусаков, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, происшествие случилось 25 марта 2024 года. В шахте обрушились горные породы.