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Прокуратура начала проверку после обвала в шахте «Кальинская» в Североуральске

Прокуратура начала проверку после обвала в шахте «Кальинская» в Североуральске

25 марта 2024, 09:14
Фото: 1MI
После обвала в шахте «Кальинская» в Североуральске будет проведена прокурорская проверка.

В надзорном органе начали проводить проверку по факту ЧП. Будет оценено соблюдение техники безопасности и правил охраны труда. По ее итогам будут приняты соответствующие меры.

Под завалами могут находиться два сотрудника шахты. Сейчас на месте происшествия ведутся работы по разбору завала, ищут пострадавших рабочих. Также к шахте выехал прокурор Североуральска Игорь Гусаков, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, происшествие случилось 25 марта 2024 года. В шахте обрушились горные породы.

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