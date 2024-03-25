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Пропавший зимой житель Первоуральска найден мертвым

Пропавший зимой житель Первоуральска найден мертвым

25 марта 2024, 04:52
Фото: 1MI
В Свердловской области нашли мертвым 54-летнего жителя Первоуральска, который исчез 4 февраля 2024 года.

Известно, что в день исчезновения мужчина сел в машину Lada Granta и уехал в неизвестном направлении. Когда он перестал выходить на связь, близкие начали его поиски. Из особых примет у него имелся рубец на лбу.

23 марта 2024 года свердловчанина нашли умершим, рассказали в пресс-службе регионального отряда «Лиза Алерт».

Причины и обстоятельства смерти горожанина не сообщаются.

Напомним, 17 марта 2024 года в Екатеринбурге бесследно пропал местный житель. В поисках темноволосого мужчины принимают участие сотрудники поискового отряда.

Пропавший житель Екатеринбурга найден мертвым. Его искали с января
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