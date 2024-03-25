Пропавший зимой житель Первоуральска найден мертвым

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:52
Известно, что в день исчезновения мужчина сел в машину Lada Granta и уехал в неизвестном направлении. Когда он перестал выходить на связь, близкие начали его поиски. Из особых примет у него имелся рубец на лбу.
23 марта 2024 года свердловчанина нашли умершим, рассказали в пресс-службе регионального отряда «Лиза Алерт».
Причины и обстоятельства смерти горожанина не сообщаются.
Напомним, 17 марта 2024 года в Екатеринбурге бесследно пропал местный житель. В поисках темноволосого мужчины принимают участие сотрудники поискового отряда.