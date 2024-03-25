Работники культуры получили престижные премии в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
16 жителей Нижнего Тагила удостоились грамот и благодарственных писем от губернатора, Заксобрания и мэра Нижнего Тагила.
Работы были предоставлены в области музыкального, театрального искусства, а также живописи, литературы, хореографии, рассказали в администрации. Оценивались также работы в области библиотечного и музейного дела.
Премий удостоились Нижнетагильский колледж искусств. Награду он получил за организацию концерта «Ты живи, моя Россия!».
Также наградили Нижнетагильскую филармонию за шоу под названием «Парад гармоник». Третьим победителем стал коллектив драмтеатра и музея «Горнозаводской Урал».
Ранее сообщалось, что две тагильчанки удостоились премии главы региона.