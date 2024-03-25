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Работники культуры получили премии главы Нижнего Тагила

Работники культуры получили престижные премии в Нижнем Тагиле

25 марта 2024, 14:14
Фото: Администрация Нижнего Тагила

Работники культуры получили премии главы Нижнего Тагила

Три культурных проекта удостоились премии мэра Нижнего Тагила. Наград за них удостоились работники культуры.

16 жителей Нижнего Тагила удостоились грамот и благодарственных писем от губернатора, Заксобрания и мэра Нижнего Тагила.

Работы были предоставлены в области музыкального, театрального искусства, а также живописи, литературы, хореографии, рассказали в администрации. Оценивались также работы в области библиотечного и музейного дела.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Премий удостоились Нижнетагильский колледж искусств. Награду он получил за организацию концерта «Ты живи, моя Россия!».

Также наградили Нижнетагильскую филармонию за шоу под названием «Парад гармоник». Третьим победителем стал коллектив драмтеатра и музея «Горнозаводской Урал».

Ранее сообщалось, что две тагильчанки удостоились премии главы региона.

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