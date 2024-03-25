Семья погибшей в теракте жительницы Верхней Пышмы надеется найти ее в числе живых

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
По словам мамы Виктории Марины, 24 марта семья ездила на опознание. Среди трупов Викторию они не обнаружили, пишет Ура.ру.
Нас успокоили, сказали, что она может находиться в одной из больниц. Она может быть в коме, — добавила Марина.
Теперь семья Виктории надеется на то, что они найдут ее в числе живых. В больницы семью не пропустили. Викторию пока не удалось найти. Мать женщины добавила, что она недавно сдала тесты ДНК, а в СК указала на особые приметы Вики.
Напомним, что Виктории 46 лет. Она два года назад переехала в Москву. Виктория была большим поклонником группы «Пикник», поэтому купила билет на концерт группы в «Крокусе».