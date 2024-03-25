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Updated Сегодня, 09:26

Погибшая в теракте жительница Верхней Пышмы могла выжить

Семья погибшей в теракте жительницы Верхней Пышмы надеется найти ее в числе живых

25 марта 2024, 09:24
Фото: Фото: Ural Mash

Погибшая в теракте жительница Верхней Пышмы могла выжить

Жительница Верхней Пышмы Виктория Ладейщикова, которая считается погибшей в теракте в «Крокусе», может быть живой. Ее родственники не опознали Викторию среди погибших.

По словам мамы Виктории Марины, 24 марта семья ездила на опознание. Среди трупов Викторию они не обнаружили, пишет Ура.ру.

Нас успокоили, сказали, что она может находиться в одной из больниц. Она может быть в коме, — добавила Марина.

Теперь семья Виктории надеется на то, что они найдут ее в числе живых. В больницы семью не пропустили. Викторию пока не удалось найти. Мать женщины добавила, что она недавно сдала тесты ДНК, а в СК указала на особые приметы Вики.

Напомним, что Виктории 46 лет. Она два года назад переехала в Москву. Виктория была большим поклонником группы «Пикник», поэтому купила билет на концерт группы в «Крокусе».

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#Следственный комитет#Больница#Криминал#Верхняя Пышма#Кома#Погибшие#Теракт#Опознание#18+#Екатеринбург#ДНК#Дарья Сорокина#Живые#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
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