Шахта обвалилась в Свердловской области. Под землей рабочие

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Обвал произошел в утреннее время 25 марта. Произошло это из-за обрушения горных пород. Отмечается, что пострадавшие шахтеры подают сигналы, их ищут, рассказали в пресс-службе АО СУБР.
Завалы разбирают представители СУБРа. На месте трудятся два отделения отряда Урала.
Ранее сообщалось, что свердловские спасатели отправились на разбирать завалы в подмосковный «Крокус». Работы проводятся ежедневно с 8 часов утра.