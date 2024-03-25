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Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Два шахтера находятся под завалами в Свердловской области

Шахта обвалилась в Свердловской области. Под землей рабочие

25 марта 2024, 08:34
Фото: 1MI

Два шахтера находятся под завалами в Свердловской области

В шахте «Кальинская» СУБРа в Свердловской области произошел обвал. Под землей находятся двое мужчин.

Обвал произошел в утреннее время 25 марта. Произошло это из-за обрушения горных пород. Отмечается, что пострадавшие шахтеры подают сигналы, их ищут, рассказали в пресс-службе АО СУБР.

Завалы разбирают представители СУБРа. На месте трудятся два отделения отряда Урала.

Ранее сообщалось, что свердловские спасатели отправились на разбирать завалы в подмосковный «Крокус». Работы проводятся ежедневно с 8 часов утра.

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