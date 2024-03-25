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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

За прошлую неделю в Свердловской области родилось сразу шесть пар близнецов

Шесть пар близняшек появились на свет в Свердловской области за прошлую неделю

25 марта 2024, 10:45
Фото: 1MI

За прошлую неделю в Свердловской области родилось сразу шесть пар близнецов

В Свердловской области за минувшую неделю стало на 703 новых жителя больше.

Мальчиков традиционно родилось больше: на свет появились 363 богатыря и 340 маленьких принцесс, сообщает Минздрав Свердловской области.

Большинство детишек родились у матерей до 35 лет, остальные — у более возрастных женщин. Сразу шесть мам родили седьмых по счету малышей и пополнили свои многодетные семьи.

Ранее 16-летняя жительница Екатеринбурга по имени Олеся приняла участие в съемках передачи «Беременна в 16» и родила на камеру.

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#Общество#Дети#Свердловская область#Девочки#Екатеринбург#Близнецы#Мальчики#Дарья Бобровицкая#Рождение детей
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