Шесть пар близняшек появились на свет в Свердловской области за прошлую неделю

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Мальчиков традиционно родилось больше: на свет появились 363 богатыря и 340 маленьких принцесс, сообщает Минздрав Свердловской области.
Большинство детишек родились у матерей до 35 лет, остальные — у более возрастных женщин. Сразу шесть мам родили седьмых по счету малышей и пополнили свои многодетные семьи.
Ранее 16-летняя жительница Екатеринбурга по имени Олеся приняла участие в съемках передачи «Беременна в 16» и родила на камеру.