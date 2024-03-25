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Сильных паводков не ожидается в Свердловской области

Сильных паводков не ожидается в Свердловской области

25 марта 2024, 07:41
Фото: 1MI
В Свердловской области в этом году не будет сильных паводков. К такому выводу пришли специалисты.

Причина — то, что водность рек, а также показатель увлажненности почвы, останутся на низком уровне. Все из-за засушливости прошлого года. Такой теорией поделилась гидролог Уралгидрометцентра Людмила Аненко.

По ее данным, сильные снегопады этой зимы ситуацию существенно не изменят. Такого же мнения придерживается и министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов. Он сказал, что начало половодья ожидается в начале апреля, в начале мая — на севере региона.

Масштаб паводка будет зависеть от чередования оттепели с похолоданием и осадков в апреле–июне. Отмечается, что регион уже готов к сезону природных пожаров, а также к сезону паводков.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле готовятся эвакуировать людей из районов сильного паводка. Также специалисты расчищают мусор и освобождают водопропускные трубы.

Стало известно, готова ли Свердловская область к паводкам и пожарам
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#Свердловская область#Паводок#Осадки#Похолодание#Снегопады#Природа#Половодье#Паводки#Оттепель#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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