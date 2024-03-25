Сильных паводков не ожидается в Свердловской области

По ее данным, сильные снегопады этой зимы ситуацию существенно не изменят. Такого же мнения придерживается и министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов. Он сказал, что начало половодья ожидается в начале апреля, в начале мая — на севере региона.