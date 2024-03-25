Сильных паводков не ожидается в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Причина — то, что водность рек, а также показатель увлажненности почвы, останутся на низком уровне. Все из-за засушливости прошлого года. Такой теорией поделилась гидролог Уралгидрометцентра Людмила Аненко.
По ее данным, сильные снегопады этой зимы ситуацию существенно не изменят. Такого же мнения придерживается и министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов. Он сказал, что начало половодья ожидается в начале апреля, в начале мая — на севере региона.
Масштаб паводка будет зависеть от чередования оттепели с похолоданием и осадков в апреле–июне. Отмечается, что регион уже готов к сезону природных пожаров, а также к сезону паводков.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле готовятся эвакуировать людей из районов сильного паводка. Также специалисты расчищают мусор и освобождают водопропускные трубы.