Спасатели из Свердловской области разбирают завалы в «Крокусе»

Кроме того, накануне было установлено освещение для работы спецслужб. Волонтеры помогали правоохранителям отписывать номера автомобилей. Речь о тех машинах, которые посетители оставили на парковке, когда убегали от людей с оружием. Трудятся спасатели ежедневно с 8:00.