Спасатели из Свердловской области разбирают завалы в «Крокусе»

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
23 марта на месте работало 47 спасателей, а 24 марта — 39. Начальник отдела спасательных формирований Всероссийского студенческого корпуса Ильяс Тлеубаев отметил, что он с другими мужчинами из Екатеринбурга с декабря трудился на выставке «Россия» на ВДНХ.
После теракта волонтеров-спасателей отправили в «Крокус». По его данным, среди свердловчан четверо мужчин прошли спецподготовку, это квалифицированные специалисты.
Спасатели продолжают заниматься распилом и разбором завалов. Также они занимаются подготовкой площадки для заезда большегрузов.
Кроме того, накануне было установлено освещение для работы спецслужб. Волонтеры помогали правоохранителям отписывать номера автомобилей. Речь о тех машинах, которые посетители оставили на парковке, когда убегали от людей с оружием. Трудятся спасатели ежедневно с 8:00.
Ранее сообщалось, что четверых граждан отправили под стражу. Они проходят в деле как главные подозреваемые в совершении этого теракта. По последним данным, погибло 137 человек.