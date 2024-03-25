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Спасатели из Свердловской области разбирают завалы в «Крокусе»

Спасатели из Свердловской области разбирают завалы в «Крокусе»

25 марта 2024, 08:08
Фото: 1MI
Волонтеры-спасатели из Свердловской области отправились на разбор завалов в подмосковный «Крокус».

23 марта на месте работало 47 спасателей, а 24 марта — 39. Начальник отдела спасательных формирований Всероссийского студенческого корпуса Ильяс Тлеубаев отметил, что он с другими мужчинами из Екатеринбурга с декабря трудился на выставке «Россия» на ВДНХ.

После теракта волонтеров-спасателей отправили в «Крокус». По его данным, среди свердловчан четверо мужчин прошли спецподготовку, это квалифицированные специалисты.

Спасатели продолжают заниматься распилом и разбором завалов. Также они занимаются подготовкой площадки для заезда большегрузов.

Кроме того, накануне было установлено освещение для работы спецслужб. Волонтеры помогали правоохранителям отписывать номера автомобилей. Речь о тех машинах, которые посетители оставили на парковке, когда убегали от людей с оружием. Трудятся спасатели ежедневно с 8:00.

Ранее сообщалось, что четверых граждан отправили под стражу. Они проходят в деле как главные подозреваемые в совершении этого теракта. По последним данным, погибло 137 человек.

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