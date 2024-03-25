Студенты Екатеринбурга требуют перевести их на дистант после теракта в Москве

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В связи с тревожными сообщениями студенты РАНХиГС попросили их перевести на дистанционный формат обучения, однако администрация высших учебных заведений сообщила, что занятия будут проводиться очно, пишет Е1.
При этом массовые мероприятия были отменены. Также в университете приняли дополнительные меры по соблюдению безопасности, рассказали в пресс-службе учреждения.
Кроме того, институтам УрФУ было порекомендовано перейти на «гибридный» формат обучения, согласно которому занятия проходят онлайн: студенты подключаются к видеоконференции из дома, а преподаватель сидит в аудитории. Однако студентам все равно сообщили, что нужно посещать пары очно.
Напомним, 22 марта 2024 года в Москве произошел теракт в «Крокус Сити Холле». По последней информации, погибло 137 человек. Подозреваемых в массовой стрельбе задержали и поместили под стражу.