Студенты Екатеринбурга требуют перевести их на дистант после теракта в Москве

Кроме того, институтам УрФУ было порекомендовано перейти на «гибридный» формат обучения, согласно которому занятия проходят онлайн: студенты подключаются к видеоконференции из дома, а преподаватель сидит в аудитории. Однако студентам все равно сообщили, что нужно посещать пары очно.