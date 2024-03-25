tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Студенты Екатеринбурга требуют перевести их на дистант после теракта в Москве

Студенты Екатеринбурга требуют перевести их на дистант после теракта в Москве

25 марта 2024, 10:36
Фото: Изображение Midjourney
В студенческих чатах в Екатеринбурге появились сообщения о вероятных терактах в университетах.

В связи с тревожными сообщениями студенты РАНХиГС попросили их перевести на дистанционный формат обучения, однако администрация высших учебных заведений сообщила, что занятия будут проводиться очно, пишет Е1.

При этом массовые мероприятия были отменены. Также в университете приняли дополнительные меры по соблюдению безопасности, рассказали в пресс-службе учреждения.

Кроме того, институтам УрФУ было порекомендовано перейти на «гибридный» формат обучения, согласно которому занятия проходят онлайн: студенты подключаются к видеоконференции из дома, а преподаватель сидит в аудитории. Однако студентам все равно сообщили, что нужно посещать пары очно.

Напомним, 22 марта 2024 года в Москве произошел теракт в «Крокус Сити Холле». По последней информации, погибло 137 человек. Подозреваемых в массовой стрельбе задержали и поместили под стражу.

Семья погибшей в теракте жительницы Верхней Пышмы надеется найти ее в числе живых
Узнать подробнее
Читайте также:
Полиция проведет проверку после обвинений преподавателя в Каменске-УральскомПреподаватель техникума в Каменске-Уральском бил ремнем студенток и ставил на колениМолодой человек в Березовском ворвался в техникум и схватился за нож
#Происшествия#Студенты#ЧП#Обучение#Университет#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Дистанционное обучение#Инцидент
Подпишитесь
Четверых подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» отправили под стражу
Сегодня, 04:26
Сильных паводков не ожидается в Свердловской области
Сегодня, 07:41
Названа дата начала пожароопасного сезона в Свердловской области
Сегодня, 07:16
15-летний подросток спас десятки людей в «Крокус Сити Холле» во время теракта
Сегодня, 06:48
Педагог из Свердловской области после укола ученика циркулем снова начала работать
Сегодня, 05:48
Журналист и писатель из Нижнего Тагила побывал на месте теракта в «Крокусе»
Вчера, 11:43
"