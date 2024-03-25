Суд взыскал более 1,7 млн рублей с невьянского МУП за вред окружающей среде

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Арбитражный суд Свердловской области в полном объеме удовлетворил иск Уральского управления Росприроднадзора к МУП «Управление хозяйством Невьянского округа» о возмещении ущерба окружающей среде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сумма иска составляла 1 миллион 763 тысячи 795 рублей, а также пени.
Претензии к муниципальному предприятию, которое имеет на балансе мусорный полигон, у Росприроднадзора возникают регулярно. Так, по данным портала «Невьянск», в 2021 году в ходе выездной проверки проверяющие обнаружили 14 нарушений природоохранного законодательства. В частности, МУП не провел в установленные сроки рекультивацию свалки, а также продолжал размещать на полигоне отходы IV класса опасности без лицензии.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что жители Нижнего Тагила не пишут официальных жалоб на выбросы.