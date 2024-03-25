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Published Сегодня, 16:05

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Updated Сегодня, 16:07

МУП в Невьянске заплатит более 1,7 млн рублей за вред экологии

Суд взыскал более 1,7 млн рублей с невьянского МУП за вред окружающей среде

25 марта 2024, 16:05
Фото: 1MI

МУП в Невьянске заплатит более 1,7 млн рублей за вред экологии

Росприроднадзор через суд потребовал от Управления хозяйством Невьянского округа возместить ущерб окружающей среде на сумму более 1,7 млн рублей.

Арбитражный суд Свердловской области в полном объеме удовлетворил иск Уральского управления Росприроднадзора к МУП «Управление хозяйством Невьянского округа» о возмещении ущерба окружающей среде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сумма иска составляла 1 миллион 763 тысячи 795 рублей, а также пени.

Претензии к муниципальному предприятию, которое имеет на балансе мусорный полигон, у Росприроднадзора возникают регулярно. Так, по данным портала «Невьянск», в 2021 году в ходе выездной проверки проверяющие обнаружили 14 нарушений природоохранного законодательства. В частности, МУП не провел в установленные сроки рекультивацию свалки, а также продолжал размещать на полигоне отходы IV класса опасности без лицензии.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что жители Нижнего Тагила не пишут официальных жалоб на выбросы.

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#Экология#Суд#Штраф#Арбитражный суд#Невьянск#Иск#Муп#Екатеринбург#Проверки#Дарья Бобровицкая
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