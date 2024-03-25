Суд взыскал более 1,7 млн рублей с невьянского МУП за вред окружающей среде

Претензии к муниципальному предприятию, которое имеет на балансе мусорный полигон, у Росприроднадзора возникают регулярно. Так, по данным портала «Невьянск», в 2021 году в ходе выездной проверки проверяющие обнаружили 14 нарушений природоохранного законодательства. В частности, МУП не провел в установленные сроки рекультивацию свалки, а также продолжал размещать на полигоне отходы IV класса опасности без лицензии.