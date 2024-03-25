Только девять школ и детсадов защищены от теракта в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Вопрос об этом рассмотрят в Гордуме 26 марта. Сейчас сигнализациями оснащены 80 школ и 179 детсадов, а за порядок в них ответственны частные охранники.
В этом году на безопасность учреждений для детей власти выделят 35 млн. Для пожарной безопасности в нынешнем году 26 школ предоставят 47,2 млн. Годом ранее на эти цели расходовали 10,8 млн.
Ранее сообщалось, что во всех школах областного центра были усилены меры безопасности. Например, в учреждении №145 один из дней начался с повышенного досмотра всех гостей.