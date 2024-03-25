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Только девять школ и детсадов защищены от теракта в Екатеринбурге

Только девять школ и детсадов защищены от теракта в Екатеринбурге

25 марта 2024, 09:13
Фото: 1MI
В Екатеринбурге лишь девять школ и детсадов в достаточной степени имеют защиту от терактов — эти учреждения соответствуют нормам безопасности.

Вопрос об этом рассмотрят в Гордуме 26 марта. Сейчас сигнализациями оснащены 80 школ и 179 детсадов, а за порядок в них ответственны частные охранники.

В этом году на безопасность учреждений для детей власти выделят 35 млн. Для пожарной безопасности в нынешнем году 26 школ предоставят 47,2 млн. Годом ранее на эти цели расходовали 10,8 млн.

Ранее сообщалось, что во всех школах областного центра были усилены меры безопасности. Например, в учреждении №145 один из дней начался с повышенного досмотра всех гостей.

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#Происшествия#Свердловская область#Безопасность#Пожарная безопасность#Школы#Расходы#Теракт#Сигнализация#18+#Екатеринбург#Детсады#Дарья Сорокина#Гордума
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