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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Тренер Волынкина: Система поощрений мотивирует к занятиям спортом

25 марта 2024, 09:24
Профессиональный спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина выделила несколько мотивационных приемов, способствующих регулярным занятиям спортом.

По мнению Волынкиной, важно поддерживать позитивное отношение к тренировкам, устанавливать систему поощрений и определить четкую цель. Она подчеркнула, что следует получать удовольствие не только от конечного результата, но и от самого процесса формирования красивого и здорового тела. Тренер рекомендует бросать себе вызов, передает NEWS.ru.

Согласно ее рекомендациям, полезно вести дневник оценок за каждую тренировку и установить систему поощрений, например, покупать себе подарок по итогам месяца.

Волынкина также отметила, что важно преодолеть трудности в начале, в частности первые три тренировки, чтобы в дальнейшем занятия доставляли удовольствие. Она призвала не давать своим слабостям взять над собой верх.

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