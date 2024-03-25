Тренер Волынкина: Система поощрений мотивирует к занятиям спортом

По мнению Волынкиной, важно поддерживать позитивное отношение к тренировкам, устанавливать систему поощрений и определить четкую цель. Она подчеркнула, что следует получать удовольствие не только от конечного результата, но и от самого процесса формирования красивого и здорового тела. Тренер рекомендует бросать себе вызов, передает NEWS.ru.