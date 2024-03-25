Тренер Волынкина: Система поощрений мотивирует к занятиям спортом

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
По мнению Волынкиной, важно поддерживать позитивное отношение к тренировкам, устанавливать систему поощрений и определить четкую цель. Она подчеркнула, что следует получать удовольствие не только от конечного результата, но и от самого процесса формирования красивого и здорового тела. Тренер рекомендует бросать себе вызов, передает NEWS.ru.
Согласно ее рекомендациям, полезно вести дневник оценок за каждую тренировку и установить систему поощрений, например, покупать себе подарок по итогам месяца.
Волынкина также отметила, что важно преодолеть трудности в начале, в частности первые три тренировки, чтобы в дальнейшем занятия доставляли удовольствие. Она призвала не давать своим слабостям взять над собой верх.