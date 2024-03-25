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Труп мужчины нашли в реке в Екатеринбурге

Труп мужчины нашли в реке в Екатеринбурге

25 марта 2024, 09:58
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в водоеме Октябрьского района нашли труп мужчины. Тело достали из реки 25 марта 2024 года.

Тело отправили на судмедэкспертизу для того, чтобы установить, как давно погиб человек, а также выяснить точную причину его смерти, рассказали «КП-Екатеринбург» в свердловском СК.

По предварительной версии, смерть не является криминальной. Следов насилия не обнаружилось. Обстоятельства происшествия выясняются, рассказали в пресс-службе МВД Свердловской области.

Напомним, 29 февраля 2024 года в снегу около дома в поселке Мартюш был найден мертвый мужчина, который пропал 3 февраля. Предположительно, смерть наступила из-за обморожения.

Под окнами высотки в Екатеринбурге обнаружен труп
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#Происшествия#Полиция#Экспертиза#Труп#Мужчина#Река#Тело#ЧП#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#СУ СК
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