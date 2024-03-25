Труп мужчины нашли в реке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 09:58
Тело отправили на судмедэкспертизу для того, чтобы установить, как давно погиб человек, а также выяснить точную причину его смерти, рассказали «КП-Екатеринбург» в свердловском СК.
По предварительной версии, смерть не является криминальной. Следов насилия не обнаружилось. Обстоятельства происшествия выясняются, рассказали в пресс-службе МВД Свердловской области.
Напомним, 29 февраля 2024 года в снегу около дома в поселке Мартюш был найден мертвый мужчина, который пропал 3 февраля. Предположительно, смерть наступила из-за обморожения.