У моста на ЖБИ в Екатеринбурге снесены легендарные склады

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Начали сносить складские помещения еще в середине января. А теперь снос практически завершен, пишет Е1.
Еще год назад было решено, что на этом месте появятся жилые дома. Строительством займется фирма СЗ «Малышева». Построить дома здесь обещают за 35,5 месяца.
Отмечается, что фирма СЗ «Малышева» была основана три года назад. За 2022 год девелопер заработал более пяти миллионов, из них 608 тысяч — прибыль.
Ранее сообщалось, что усадьбу Беленкова в Екатеринбурге полностью снесли.