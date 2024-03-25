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Updated Сегодня, 11:41

Склады гастронома «МагКор» в центре Екатеринбурга снесены

У моста на ЖБИ в Екатеринбурге снесены легендарные склады

25 марта 2024, 11:39
Фото: E1

Склады гастронома «МагКор» в центре Екатеринбурга снесены

В Екатеринбурге на улице Малышева снесли легендарные склады гастронома «МагКор». На их месте построят жилые дома.

Начали сносить складские помещения еще в середине января. А теперь снос практически завершен, пишет Е1.

Еще год назад было решено, что на этом месте появятся жилые дома. Строительством займется фирма СЗ «Малышева». Построить дома здесь обещают за 35,5 месяца.

Отмечается, что фирма СЗ «Малышева» была основана три года назад. За 2022 год девелопер заработал более пяти миллионов, из них 608 тысяч — прибыль.

Ранее сообщалось, что усадьбу Беленкова в Екатеринбурге полностью снесли.

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#Город#Строительство#Малышева#Снос#Жилые дома#Екатеринбург#Склады#Дарья Сорокина
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