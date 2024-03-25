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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

В Екатеринбурге вынесут приговор за убийство мужчиной двоих собутыльников

Убивший двоих друзей житель Режа пойдет под суд в Екатеринбурге

25 марта 2024, 13:44
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге вынесут приговор за убийство мужчиной двоих собутыльников

В Свердловском облсуде в Екатеринбурге 26 марта вынесут приговор мужчине, которого обвиняют в убийстве двоих собутыльников.

Обвиняемому 49 лет. Его зовут Эдуард Платонов. Убийство произошло в Реже во время пьяных посиделок.

Следствие считает, что в сентябре прошлого года Платонов вместе с двумя друзьями распивал алкоголь в квартире одного из них. В какой-то момент он поссорился с хозяином квартиры, за что ударил его топориком. После он не менее 15 раз ударил его ножом в грудь и поясницу. Пострадавший скончался на месте.

После этого, как полагает следствие, Платонов вышел из дома, а затем вернулся и убил и второго приятеля, сообщает Свердловский облсуд.

Ранее мать-убийцу троих детей суд отправил в психбольницу. Детей она убивала в попытке «изгнать их них бесов».

Убившая своих детей жительница Екатеринбурга задумывалась о суициде
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