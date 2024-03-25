Убивший двоих друзей житель Режа пойдет под суд в Екатеринбурге

Следствие считает, что в сентябре прошлого года Платонов вместе с двумя друзьями распивал алкоголь в квартире одного из них. В какой-то момент он поссорился с хозяином квартиры, за что ударил его топориком. После он не менее 15 раз ударил его ножом в грудь и поясницу. Пострадавший скончался на месте.