Убивший двоих друзей житель Режа пойдет под суд в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Обвиняемому 49 лет. Его зовут Эдуард Платонов. Убийство произошло в Реже во время пьяных посиделок.
Следствие считает, что в сентябре прошлого года Платонов вместе с двумя друзьями распивал алкоголь в квартире одного из них. В какой-то момент он поссорился с хозяином квартиры, за что ударил его топориком. После он не менее 15 раз ударил его ножом в грудь и поясницу. Пострадавший скончался на месте.
После этого, как полагает следствие, Платонов вышел из дома, а затем вернулся и убил и второго приятеля, сообщает Свердловский облсуд.
Ранее мать-убийцу троих детей суд отправил в психбольницу. Детей она убивала в попытке «изгнать их них бесов».