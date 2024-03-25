Участники ВФМ-2024 выразили соболезнования погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле»

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Published Сегодня, 03:47
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Участники мероприятия отправляют сообщения и письма, в которых соболезнуют жертвам происшествия, рассказали в группе ВКонтакте «ВМФ-2024».
Молодые люди из разных стран организовали акцию #prayforrussia, выражая тем самым свою солидарность с жителями России.
Напомним, 22 марта 2024 года в Москве четверо неизвестных начали расстреливать людей в «Крокус Сити Холле», пришедших на концерт рок-группы. Также террористы совершили поджог зрительного зала.
В результате стрельбы погибло 137 человек, 154 человека оказались в больнице с травмами. Вскоре были задержаны подозреваемые в совершении террористического акта. Их заключили под стражу.