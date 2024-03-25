Улицы свердловских городов будут патрулировать вооруженные силовики с собаками

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
В Свердловской области будут усилены меры безопасности в общественных местах, в транспорте, в торговых точках, а также при проведении мероприятий. Протокол заседания размещен на официальном сайте комиссии.
Особая роль по обеспечению безопасности отводится полиции и Росгвардии: будут сформированы группы быстрого реагирования для патрулирования улиц. Первые отряды должны быть сформированы до 1 апреля.
Кроме того, к патрулированию общественных пространств будут привлекаться кинологи с собаками, в том числе они будут осматривать территории торговых центров. Также члены антитеррористической комиссии предложили привлекать к контролю за общественным порядком добровольцев.
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