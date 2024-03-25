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Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

В городах Свердловской области появятся патрули с оружием и собаками

Улицы свердловских городов будут патрулировать вооруженные силовики с собаками

25 марта 2024, 15:12
Фото: 1MI

В городах Свердловской области появятся патрули с оружием и собаками

В Свердловской области региональная антитеррористическая комиссия приняла решение об усилении мер безопасности на улицах, в транспорте и торговых центрах.

В Свердловской области будут усилены меры безопасности в общественных местах, в транспорте, в торговых точках, а также при проведении мероприятий. Протокол заседания размещен на официальном сайте комиссии.

Особая роль по обеспечению безопасности отводится полиции и Росгвардии: будут сформированы группы быстрого реагирования для патрулирования улиц. Первые отряды должны быть сформированы до 1 апреля.

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Кроме того, к патрулированию общественных пространств будут привлекаться кинологи с собаками, в том числе они будут осматривать территории торговых центров. Также члены антитеррористической комиссии предложили привлекать к контролю за общественным порядком добровольцев.

В Екатеринбурге студенты потребовали перевести их на дистанционное обучение после теракта в «Крокус сити холле».

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#Свердловская область#Полиция#Росгвардия#Силовики#Теракт#Антитеррористические меры#Патрулирование#18+#Екатеринбург#Антитеррористическая комиссия#Дарья Бобровицкая
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