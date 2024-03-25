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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В Екатеринбурге разрешили проводить развлекательные мероприятия

В Екатеринбурге мэр Орлов не будет отменять развлекательные мероприятия

25 марта 2024, 13:09
Фото: 1MI

В Екатеринбурге разрешили проводить развлекательные мероприятия

Екатеринбурга не коснется постановление антитеррористической комиссии об отмене развлекательных мероприятий до середины мая. Они состоятся, но при повышенных мерах безопасности.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов согласовал решение с губернатором Евгением Куйвашевым, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в мэрии.

Напомним, что заседание антитеррористической комиссии прошло 23 марта, на следующий день после теракта в «Крокус сити холле». Изначально было принято решение отменить все массовые развлекательные мероприятия до 13 мая. Позднее срок был скорректирован и в постановлении появилась другая дата окончания ограничений — 10 мая.

Свердловская область ограничила проведение массовых мероприятий до 13 мая
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В частности, в Екатеринбурге решено провести фестиваль-конкурс «Щелкунчик приглашает», мероприятия которого пройдут на четырех площадках. Везде будут усилены меры безопасности. Как сообщили Ura.ru в музее истории Екатеринбурга, также не планируют отменять научно-просветительские мероприятия, экскурсии.

В Нижнем Тагиле перенесли на август фестиваль всероссийского конкурса «Золотой петушок».

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#Общество#Развлечение#Ограничения#Теракт#Мероприятия#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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