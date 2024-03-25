В Екатеринбурге мэр Орлов не будет отменять развлекательные мероприятия

Напомним, что заседание антитеррористической комиссии прошло 23 марта, на следующий день после теракта в «Крокус сити холле». Изначально было принято решение отменить все массовые развлекательные мероприятия до 13 мая. Позднее срок был скорректирован и в постановлении появилась другая дата окончания ограничений — 10 мая.