В Екатеринбурге мэр Орлов не будет отменять развлекательные мероприятия

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов согласовал решение с губернатором Евгением Куйвашевым, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в мэрии.
Напомним, что заседание антитеррористической комиссии прошло 23 марта, на следующий день после теракта в «Крокус сити холле». Изначально было принято решение отменить все массовые развлекательные мероприятия до 13 мая. Позднее срок был скорректирован и в постановлении появилась другая дата окончания ограничений — 10 мая.
В частности, в Екатеринбурге решено провести фестиваль-конкурс «Щелкунчик приглашает», мероприятия которого пройдут на четырех площадках. Везде будут усилены меры безопасности. Как сообщили Ura.ru в музее истории Екатеринбурга, также не планируют отменять научно-просветительские мероприятия, экскурсии.
В Нижнем Тагиле перенесли на август фестиваль всероссийского конкурса «Золотой петушок».