В Екатеринбурге на троих девушек напал любитель уличных знакомств

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В Екатеринбурге неизвестный мужчина на улице предлагает девушкам познакомиться, а при отказе нападает. Зарегистрировано уже три подобных случая, пишет телеграм-канал «Свет Екатеринбург».
Первый случай произошел 15 марта на улице Сурикова. Мужчина пытался познакомиться с 24-летней Кариной. Когда девушка отказалась, он кинул ее в сугроб. 19 марта тот же мужчина пытался познакомиться с 21-летней Александрой около одного из корпусов УрФУ. После отказа он схватил ее за шарф и начал таскать. Ее спасли две девушки, которые увели Александру с места нападения. Пострадавшая в тот же день написала заявление в полицию.
Третий случай произошел также 19 марта. Парень предложил «знакомство» 27-летней Анастасии. Она начала звать на помощь, за девушку вступился прохожий. Злоумышленник брызнул ему перцовым баллончиком в глаза.
Мужчина получил ожоги глаз и был госпитализирован медиками скорой помощи, нападавший скрылся. Анастасия получила ушибы и синяки. Она сняла побои в медучреждении и написала заявление в полицию.
Девушки описали нападавшего: высокий, рост более 180 см, крупный со светлыми волосами и глазами. Полиция факты нападения на женщин на улицах Екатеринбурга пока не комментировала.
Ранее тагильские полицейские обезвредили напавшего на женщину грабителя.