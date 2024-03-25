В Екатеринбурге на троих девушек напал любитель уличных знакомств

Первый случай произошел 15 марта на улице Сурикова. Мужчина пытался познакомиться с 24-летней Кариной. Когда девушка отказалась, он кинул ее в сугроб. 19 марта тот же мужчина пытался познакомиться с 21-летней Александрой около одного из корпусов УрФУ. После отказа он схватил ее за шарф и начал таскать. Ее спасли две девушки, которые увели Александру с места нападения. Пострадавшая в тот же день написала заявление в полицию.