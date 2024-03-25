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Приставы приостановили работу кафе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге закрыли кафе за отсутствие туалета и хранение одежды вместе с едой

25 марта 2024, 06:45
Фото: ФССП Свердловской области

Приставы приостановили работу кафе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на 3 месяца была приостановлена работа кафе «Центральное», которое находится на Овощебазе №4.

Там приставы обнаружили нарушение закона о санитарных нормах. Дело в том, что в кафе могут одновременно сидеть 25 человек, при этом там нет туалета. Более того, там было мало моечного оборудования и дезинфицирующих средств, сообщили в ФССП.

Свою верхнюю одежду персонал общепита хранил там же, где готовили обеды. Ежедневный осмотр работников не производился. В связи со всем этим предпринимателя признали виновной по ст. 6.6 КоАП РФ. Помещения кафе опечатаны, также как и двери.

Ранее сообщалось, что на шахте «Магнетитовая» в Нижнем Тагиле остановили работу опасного электровоза.

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#Происшествия#Кафе#Свердловская область#Антисанитария#Санитарные нормы#Приставы#Судебные приставы#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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