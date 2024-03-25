В Екатеринбурге закрыли кафе за отсутствие туалета и хранение одежды вместе с едой

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Там приставы обнаружили нарушение закона о санитарных нормах. Дело в том, что в кафе могут одновременно сидеть 25 человек, при этом там нет туалета. Более того, там было мало моечного оборудования и дезинфицирующих средств, сообщили в ФССП.
Свою верхнюю одежду персонал общепита хранил там же, где готовили обеды. Ежедневный осмотр работников не производился. В связи со всем этим предпринимателя признали виновной по ст. 6.6 КоАП РФ. Помещения кафе опечатаны, также как и двери.
Ранее сообщалось, что на шахте «Магнетитовая» в Нижнем Тагиле остановили работу опасного электровоза.