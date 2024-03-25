В Горноуральском проводили в последний путь бойца СВО Ивана Гладкова

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В понедельник, 25 марта, в Горноуральском состоялось прощание с бойцом Иваном Гладковым, погибшим в ходе специальной военной операции, сообщает администрация городского округа.
Церемония прошла в местом Центре культуры. Жители Горноуральского оставляют комментарии под постом о гибели Ивана Гладкова. Знакомые бойца помнят его хорошим, добрым и открытым человеком, который всегда был готов прийти на помощь другим людям.
Также в понедельник, 25 марта, в Березовском пройдет церемония прощания с героем СВО Евгением Зориным.