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Published Сегодня, 08:40

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Updated Сегодня, 08:42

В Горноуральском простились с погибшим на СВО Иваном Гладковым

В Горноуральском проводили в последний путь бойца СВО Ивана Гладкова

25 марта 2024, 08:40
Фото: 1MI

В Горноуральском простились с погибшим на СВО Иваном Гладковым

В Горноуральском центре культуры прошла церемония прощания с погибшим на СВО военнослужащим Иваном Гладковым.

В понедельник, 25 марта, в Горноуральском состоялось прощание с бойцом Иваном Гладковым, погибшим в ходе специальной военной операции, сообщает администрация городского округа.

Церемония прошла в местом Центре культуры. Жители Горноуральского оставляют комментарии под постом о гибели Ивана Гладкова. Знакомые бойца помнят его хорошим, добрым и открытым человеком, который всегда был готов прийти на помощь другим людям.

Фото: Администрация Горноуральского городского округа

Также в понедельник, 25 марта, в Березовском пройдет церемония прощания с героем СВО Евгением Зориным.

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#Общество#Горноуральский#Прощание#Екатеринбург#Горноуральский городской округ#СВО#Боец СВО#Дарья Бобровицкая
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