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Общественники заговорили об отрядах народной дружины в Свердловской области

В Свердловской области заговорили о возрождении отрядов народной дружины

25 марта 2024, 16:31

Общественники заговорили об отрядах народной дружины в Свердловской области

Охранников на развлекательных мероприятиях следует вооружать огнестрельным оружием, а улицы должны патрулировать дружинники.

В Свердловской области нужно менять подходы к организации общественной безопасности, такое мнение в эфире «ОТВ-Екатеринбург» высказал член общественного совета при УМВД России по Свердловской области Владимир Мезенцев.

По его словам, массовые мероприятия необходимо либо совсем отменять, либо применять совершенно новые подходы. В частности, по его мнению, сотрудники охранных служб, которые обеспечивают порядок на концертах, должны быть вооружены огнестрельным оружием. Если бы оно было у охраны в «Крокус сити холле», то жертв могло бы быть меньше.

Улицы свердловских городов будут патрулировать вооруженные силовики с собаками
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Также в России нужно возродить народные дружины. Практика патрулирования улиц в вечернее время добровольцами была широко распространена в СССР и приносила свои плоды: случаев нарушения общественного порядка было намного меньше.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отказался отменять развлекательные мероприятия.

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#Общество#Свердловская область#Развлечение#Народная дружина#Мероприятия#Общественный порядок#Патрулирование#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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