В Свердловской области заговорили о возрождении отрядов народной дружины

По его словам, массовые мероприятия необходимо либо совсем отменять, либо применять совершенно новые подходы. В частности, по его мнению, сотрудники охранных служб, которые обеспечивают порядок на концертах, должны быть вооружены огнестрельным оружием. Если бы оно было у охраны в «Крокус сити холле», то жертв могло бы быть меньше.