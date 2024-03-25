В Свердловской области заговорили о возрождении отрядов народной дружины

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
В Свердловской области нужно менять подходы к организации общественной безопасности, такое мнение в эфире «ОТВ-Екатеринбург» высказал член общественного совета при УМВД России по Свердловской области Владимир Мезенцев.
По его словам, массовые мероприятия необходимо либо совсем отменять, либо применять совершенно новые подходы. В частности, по его мнению, сотрудники охранных служб, которые обеспечивают порядок на концертах, должны быть вооружены огнестрельным оружием. Если бы оно было у охраны в «Крокус сити холле», то жертв могло бы быть меньше.
Также в России нужно возродить народные дружины. Практика патрулирования улиц в вечернее время добровольцами была широко распространена в СССР и приносила свои плоды: случаев нарушения общественного порядка было намного меньше.
Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отказался отменять развлекательные мероприятия.