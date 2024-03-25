В ТЦ Удмуртии по поручению главы региона Бречалова усилят меры безопасности

Александр Бречалов отметил, что в прошедшие выходные в местах массового скопления людей были усилены меры безопасности. Речь идет в том числе об аэропорте Ижевск и железнодорожных вокзалах. Кроме того, на федеральных и региональных автотрассах работают патрули ГИБДД и сотрудники оперативных служб. Профильные ведомства активизировали работу по выявлению случаев нелегальной миграции. Глава Удмуртии пояснил, что сейчас проводятся проверки работы ЧОП, а также организованы тренировки на базе социальных объектов.