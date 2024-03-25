В ТЦ Удмуртии по поручению главы региона Бречалова усилят меры безопасности

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
По информации пресс-службы главы республики, власти поручили усилить антитеррористическую безопасность в торговых центрах региона с наиболее высокой проходимостью. В обсуждении мер безопасности принимали участие представители правоохранительных органов, ведомств и министерств. На встрече также присутствовали руководители объектов транспортной инфраструктуры и учебных заведений, пишет udm-info.ru.
Александр Бречалов отметил, что в прошедшие выходные в местах массового скопления людей были усилены меры безопасности. Речь идет в том числе об аэропорте Ижевск и железнодорожных вокзалах. Кроме того, на федеральных и региональных автотрассах работают патрули ГИБДД и сотрудники оперативных служб. Профильные ведомства активизировали работу по выявлению случаев нелегальной миграции. Глава Удмуртии пояснил, что сейчас проводятся проверки работы ЧОП, а также организованы тренировки на базе социальных объектов.
Вместе с этим осуществляется отработка всех обращений граждан. Александр Бречалов попросил профильного министра Виктора Лашкарева обратить особое внимание на наиболее посещаемые торговые центры региона. Предполагается, что в этих мероприятиях будут участвовать представители МЧС и прокуратуры.
В повестку встречи вошел вопрос обеспечения безопасности образовательных учреждений. Учреждения первой, второй и третьей категорий охраняются ЧОП, а учреждения четвертой категории — сторожами. Отметим, что в четвёртую категорию входят небольшие учреждения с малой укомплектованностью, расположенные в основном в сельской местности.
Участники совещания отметили, что в Ижевске 100%-ная охрана обеспечивается силами ЧОП. В образовательных учреждениях с численностью более тысячи учащихся устанавливаются пропускные пункты. В 18 школах столицы республики, а также в школе № 2 в Сарапуле действуют контрольно-пропускные пункты.
Ректор Удмуртского государственного аграрного университета Андрей Брацихин сообщил о мерах безопасности, принятых в отношении студентов и сотрудников высших учебных заведений. Так, в учебных заведениях установлен пропускной режим, учебные корпуса находятся под круглосуточным наблюдением. Кроме этого, в рабочем состоянии поддерживаются системы охраны и инженерно-технические средства.
В ходе заседания Александр Бречалов подчеркнул, что сейчас важно направить усилия на предупреждение межнациональных конфликтов, которые могут произойти на фоне случившегося теракта в «Крокус Сити Холле».