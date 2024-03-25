Все деньги с продажи квартиры отдала мошенникам жительница Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Аферисты присвоили себе более 13 миллионов рублей от продажи квартиры в Екатеринбурге, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.
Известно, что два дня подряд женщине звонил неизвестный человек. Он представлялся сотрудником ФСБ.
Мошенник уговорил екатеринбурженку перевести ему 13 миллионов. Это сумма, которую женщина получила за свою проданную квартиру. Оперировал аферист тем, что деньги якобы поступят на безопасный счет. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что житель Москвы лишился более 180 тысяч рублей в Нижнем Тагиле из-за мошенников.