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Updated Сегодня, 08:47

В Екатеринбурге женщина продала квартиру и перевела мошенникам 13 миллионов

Все деньги с продажи квартиры отдала мошенникам жительница Екатеринбурга

25 марта 2024, 08:45
Фото: 1MI

В Екатеринбурге женщина продала квартиру и перевела мошенникам 13 миллионов

Жительница Екатеринбурга стала жертвой мошенников в Санкт-Петербурге. Пострадавшей 50 лет.

Аферисты присвоили себе более 13 миллионов рублей от продажи квартиры в Екатеринбурге, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Известно, что два дня подряд женщине звонил неизвестный человек. Он представлялся сотрудником ФСБ.

Мошенник уговорил екатеринбурженку перевести ему 13 миллионов. Это сумма, которую женщина получила за свою проданную квартиру. Оперировал аферист тем, что деньги якобы поступят на безопасный счет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Москвы лишился более 180 тысяч рублей в Нижнем Тагиле из-за мошенников.

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#Свердловская область#Уголовное дело#ФСБ#Криминал#Санкт-Петербург#Мошенники#Пострадавшая#18+#Екатеринбург#Продажа квартиры#Дарья Сорокина
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