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Житель Серова погиб на СВО при освобождении Тоненького на Донецком направлении

Выполнял долг с честью: житель Серова погиб на СВО при штурме Тоненького в ДНР

25 марта 2024, 12:57
Фото: 1MI

Житель Серова погиб на СВО при освобождении Тоненького на Донецком направлении

Военнослужащего Николая Лобаса, погибшего на СВО, проводили в последний путь в Серове.

С геройски погибшим местным жителем Николаем Лобасом, родившимся в 1983 году, друзья, родные и близкие простились в понедельник, 25 марта, в Серовском городском округе. Боец проявил себя при штурме Тоненького в Донецкой Народной Республике, сообщает мэрия.

Фото: Администрация Серовского городского округа

Уроженец республики Саха — Якутия, мужчина переехал в Серов в 2022 году. Боец был мотострелком и погиб 4 марта 2024 года при наступлении российской армии на Донецком направлении.

Также в понедельник, 25 марта, с погибшими на СВО военнослужащими простились в Березовском и Горноуральском городском округе.

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#Серов#Прощание#Екатеринбург#Боец#Погиб#СВО#Боец СВО#Дарья Бобровицкая
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