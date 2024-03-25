Выполнял долг с честью: житель Серова погиб на СВО при штурме Тоненького в ДНР

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
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Updated Сегодня, 12:59
С геройски погибшим местным жителем Николаем Лобасом, родившимся в 1983 году, друзья, родные и близкие простились в понедельник, 25 марта, в Серовском городском округе. Боец проявил себя при штурме Тоненького в Донецкой Народной Республике, сообщает мэрия.
Уроженец республики Саха — Якутия, мужчина переехал в Серов в 2022 году. Боец был мотострелком и погиб 4 марта 2024 года при наступлении российской армии на Донецком направлении.
Также в понедельник, 25 марта, с погибшими на СВО военнослужащими простились в Березовском и Горноуральском городском округе.