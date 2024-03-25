Выполнял долг с честью: житель Серова погиб на СВО при штурме Тоненького в ДНР

С геройски погибшим местным жителем Николаем Лобасом, родившимся в 1983 году, друзья, родные и близкие простились в понедельник, 25 марта, в Серовском городском округе. Боец проявил себя при штурме Тоненького в Донецкой Народной Республике, сообщает мэрия.