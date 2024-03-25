tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Спортсменки из Тагила победили на соревнованиях по художественной гимнастике

Юные гимнастки из Тагила вернулись с медалями с регионального турнира

25 марта 2024, 11:24
Фото: Управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила

Спортсменки из Тагила победили на соревнованиях по художественной гимнастике

Спортсменки из Нижнего Тагила одержали победу на региональном турнире по художественной гимнастике. Они завоевали сразу несколько наград.

Соревнования прошли в середине марта 2024 года в Нижней Туре. Золотую медаль получили тагильчанки из команды «Фреш» (второй спортивный разряд). На третью ступень пьедестала взошли команды «Феерия» и «Ангелы». Они выступали по программе мастеров спорта и третьего спортивного разряда соответственно. Все они являются воспитанницами спортшколы №3 имени А. А. Лопатина.

Успешно выступили и гимнастки спортшколы №2 Нижнего Тагила. Бронзу получила команда «Колибри» по программе второго спортивного разряда, а команда «Феникс» выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

В шестерку лучших гимнасток в индивидуальной программе вошла Елена Баранова. Она тоже выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Фото: Управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила

Также юные борцы из Нижнего Тагила смогли завоевать медали на всероссийском турнире.

Спортсмены из Первоуральска показали отличный результат на первенстве по плаванию
Узнать подробнее
Читайте также:
10 медалей и 13 путевок забрали тагильские спортсмены на первенстве области по дзюдоСпортсмены с ОВЗ демонстрировали силу на региональных соревнованиях в Нижнем ТагилеЮный спортсмен занял 2 место на престижном турнире по кикбоксингу в Нижнем Тагиле
#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Соревнования#Победа#Медали#Гимнастика#Екатеринбург#Евгения Сафина#Спортшкола#Гордость Нижнего Тагила
Подпишитесь
Четверых подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» отправили под стражу
Сегодня, 04:26
Сильных паводков не ожидается в Свердловской области
Сегодня, 07:41
Названа дата начала пожароопасного сезона в Свердловской области
Сегодня, 07:16
15-летний подросток спас десятки людей в «Крокус Сити Холле» во время теракта
Сегодня, 06:48
Педагог из Свердловской области после укола ученика циркулем снова начала работать
Сегодня, 05:48
Журналист и писатель из Нижнего Тагила побывал на месте теракта в «Крокусе»
Вчера, 11:43
"