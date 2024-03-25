Юные гимнастки из Тагила вернулись с медалями с регионального турнира

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Соревнования прошли в середине марта 2024 года в Нижней Туре. Золотую медаль получили тагильчанки из команды «Фреш» (второй спортивный разряд). На третью ступень пьедестала взошли команды «Феерия» и «Ангелы». Они выступали по программе мастеров спорта и третьего спортивного разряда соответственно. Все они являются воспитанницами спортшколы №3 имени А. А. Лопатина.
Успешно выступили и гимнастки спортшколы №2 Нижнего Тагила. Бронзу получила команда «Колибри» по программе второго спортивного разряда, а команда «Феникс» выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
В шестерку лучших гимнасток в индивидуальной программе вошла Елена Баранова. Она тоже выполнила норматив кандидата в мастера спорта.