Юные гимнастки из Тагила вернулись с медалями с регионального турнира

Соревнования прошли в середине марта 2024 года в Нижней Туре. Золотую медаль получили тагильчанки из команды «Фреш» (второй спортивный разряд). На третью ступень пьедестала взошли команды «Феерия» и «Ангелы». Они выступали по программе мастеров спорта и третьего спортивного разряда соответственно. Все они являются воспитанницами спортшколы №3 имени А. А. Лопатина.