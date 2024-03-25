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Жалобы на вонь с завода и увеличение выбросов: экоитоги недели с 18 марта

Жалобы на вонь с завода и увеличение выбросов: экоитоги недели с 18 марта

25 марта 2024, 11:14
Фото: tagilcity.ru
TagilCity.ru вспомнил экологические события Нижнего Тагила и Свердловской области минувшей недели с 18 по 24 марта.

С 7 марта включительно и по 21 число текущего месяца посты «Уральского УГМС» не выявили ни одного превышения в Нижнем Тагиле. Газоанализатор TagilCity.ru также не уловил веществ-загрязнителей, чьи показатели бы превышали норму.

Однако несмотря на отсутствие веществ-загрязнителей, жители жаловались на запах с завода. Так, утром 19 марта в Алтайском микрорайоне чувствовался запах предположительно сероводорода. Картина выбросов также была впечатляющая: густой дым разносился от завода по районам города.

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Горожане регулярно сообщают о выбросах в комментариях соцсетей, а также в личные сообщения редакции TagilCity.ru. Однако, по заявлению главного санитарного врача Нижнего Тагила Юрия Бармина, официальные жалобы в ведомство не поступают. Так, в период 5-дневной атаки сероводородом в дни НМУ ни один тагильчанин не написал в Роспотребнадзор. В связи с этим мы подготовили материал, где читатели найдут ссылки на примерные тексты обращений в три ведомства — Росприроднадзор Свердловской области, Роспотребнадзор Нижнего Тагила и межрайонную Нижнетагильскую природоохранную прокуратуру.

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Помимо этого Юрий Бармин на минувшей неделе выступал на заседании профильной комиссии в гордуме. Он отчитался о том, что одно из предприятий Нижнего Тагила, входящее в антирейтинг Роспотребнадзора по загрязнителям, увеличило свои выбросы в 5,5 раз. Речь идет об АО «Регионгазинвест», чей валовый выброс за 2023 год возрос по сравнению с предыдущим годом — с 0,189 тысяч тонн в год до 1,047 тонн в год.

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Другое предприятие, расположенное на территории Горноуральского горнозаводского округа — агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом — на минувшей неделе попало в негативную экологическую повестку. Как оказалось, свинокомплекс судится с Росприроднадзором по поводу выявленных нарушений в области качества воздуха. Однако суд проигран и теперь предприятию все же придется устранить замечания, на которые указал региональный Росприроднадзор.

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В Нижнем Тагиле, тем временем, исследуют гидротехнические сооружения в рамках подготовки к весеннему паводку. Специалисты приводят их в порядок, расчищают мусор и прочищают водопропускные трубы. На реке Межевая Утка, к примеру, запланировали создание лунок и пропилов. Кроме того, составлен список жителей домов в зоне наибольшего подтопления, которым, возможно, потребуется эвакуация.

В региональном МЧС, добавим, отчитались о готовности и к паводкам, и к пожарам. Так, по словам замглавы национального центра управления МЧС Сергея Воронцова, регион максимально готов к этим угрозам.

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В другом городе Свердловской области — Ивделе — в скором времени появятся два десятка новых баков для ТКО. Их расположат на модернизированных мэрией Ивдельского городского округа местах для сбора мусора. Реконструкция была произведена на восьми площадках.

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