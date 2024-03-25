Жалобы на вонь с завода и увеличение выбросов: экоитоги недели с 18 марта

Помимо этого Юрий Бармин на минувшей неделе выступал на заседании профильной комиссии в гордуме. Он отчитался о том, что одно из предприятий Нижнего Тагила, входящее в антирейтинг Роспотребнадзора по загрязнителям, увеличило свои выбросы в 5,5 раз. Речь идет об АО «Регионгазинвест», чей валовый выброс за 2023 год возрос по сравнению с предыдущим годом — с 0,189 тысяч тонн в год до 1,047 тонн в год.