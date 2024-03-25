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Житель Екатеринбурга погиб во время пожара в квартире

Житель Екатеринбурга погиб во время пожара в квартире

25 марта 2024, 06:10
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге произошел пожар в жилой квартире на улице Металлургов. ЧП случилось 24 марта 2024 года.

В квартире проживали отец и 34-летний сын. В день происшествия, когда мужчины выпивали, сын ушел в магазин. Когда он вернулся, заметил, что квартира горит, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В пожаре погиб 57-летний мужчина. По словам очевидца, сына отвезли в полицию для того, чтобы он дал показания. Известно, что квартира принадлежала матери погибшего горожанина, пишет Е1.

Напомним, 21 марта 2024 года в Екатеринбурге загорелся частный дом неподалеку от Птицефабрики. Пострадавших в результате происшествия нет.

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