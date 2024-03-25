Житель Екатеринбурга погиб во время пожара в квартире

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В квартире проживали отец и 34-летний сын. В день происшествия, когда мужчины выпивали, сын ушел в магазин. Когда он вернулся, заметил, что квартира горит, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
В пожаре погиб 57-летний мужчина. По словам очевидца, сына отвезли в полицию для того, чтобы он дал показания. Известно, что квартира принадлежала матери погибшего горожанина, пишет Е1.
Напомним, 21 марта 2024 года в Екатеринбурге загорелся частный дом неподалеку от Птицефабрики. Пострадавших в результате происшествия нет.