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За травму на крыльце банк «Открытие» заплатит 400 тысяч жителю Верхней Пышмы

Житель Верхней Пышмы шел из банка «Открытие» и упал. Ему выплатят 400 тысяч

25 марта 2024, 10:07
Фото: 1MI

За травму на крыльце банк «Открытие» заплатит 400 тысяч жителю Верхней Пышмы

400 тысяч рублей заплатит банк «Открытие» жителю Верхней Пышмы за травму на крыльце.

ЧП произошло в марте прошлого года. Мужчина по имени Заур выходил из банка «Открытие». На крыльце было скользко, он упал.

В больнице у него был диагностирован перелом грудного отдела позвоночника. Мужчина лечился полтора месяца. За это время он потерял часть заработка, страдал от болей и не мог помогать своей жене с маленьким ребенком по дому.

Выздоровев, Заур пошел в суд. Он потребовал компенсировать ему 173 тысячи, которые он мог заработать за то время, пока лечился. Также он затребовал полмиллиона в качестве компенсации, сообщает Свердловский облсуд.

В ходе рассмотрения дела в суде банк компенсировал пострадавшему покупку корсета за семь тысяч рублей. Также в суде адвокат банка говорил, что Заур сам виноват в случившемся — он был невнимателен, обут не по сезону, к тому же отвлекался на музыку в наушниках во время спуска по скользкой лестнице.

В итоге с банка взыскали 96 тысяч в качестве потерянного истцом заработка. После этого Заур пошел в Свердловский облсуд с жалобой. Прокурор его поддержал. В результате сумма компенсации была увеличена до 300 тысяч.

Ранее сообщалось, что пострадавший от падения глыбы в Екатеринбурге молодой человек не может ходить и сидеть.

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#Происшествия#Травма#Суд#Верхняя Пышма#Компенсация#Перелом позвоночника#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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