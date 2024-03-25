Житель Верхней Пышмы шел из банка «Открытие» и упал. Ему выплатят 400 тысяч

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
ЧП произошло в марте прошлого года. Мужчина по имени Заур выходил из банка «Открытие». На крыльце было скользко, он упал.
В больнице у него был диагностирован перелом грудного отдела позвоночника. Мужчина лечился полтора месяца. За это время он потерял часть заработка, страдал от болей и не мог помогать своей жене с маленьким ребенком по дому.
Выздоровев, Заур пошел в суд. Он потребовал компенсировать ему 173 тысячи, которые он мог заработать за то время, пока лечился. Также он затребовал полмиллиона в качестве компенсации, сообщает Свердловский облсуд.
В ходе рассмотрения дела в суде банк компенсировал пострадавшему покупку корсета за семь тысяч рублей. Также в суде адвокат банка говорил, что Заур сам виноват в случившемся — он был невнимателен, обут не по сезону, к тому же отвлекался на музыку в наушниках во время спуска по скользкой лестнице.
В итоге с банка взыскали 96 тысяч в качестве потерянного истцом заработка. После этого Заур пошел в Свердловский облсуд с жалобой. Прокурор его поддержал. В результате сумма компенсации была увеличена до 300 тысяч.
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