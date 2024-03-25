Житель Верхней Пышмы шел из банка «Открытие» и упал. Ему выплатят 400 тысяч

В ходе рассмотрения дела в суде банк компенсировал пострадавшему покупку корсета за семь тысяч рублей. Также в суде адвокат банка говорил, что Заур сам виноват в случившемся — он был невнимателен, обут не по сезону, к тому же отвлекался на музыку в наушниках во время спуска по скользкой лестнице.