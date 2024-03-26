15 лет назначили кочегару за убийство двоих друзей в Реже

Далее хозяин жилища ударил Платонова палкой по голове. Тот посчитал, что его жизнь в опасности. Тогда он взял топор и сбил им с ног обидчика. После он 11 раз ударил его ножом в поясницу и грудь, сообщает Свердловский облсуд.