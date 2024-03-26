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Житель Режа убил двоих друзей и получил 15 лет тюрьмы

15 лет назначили кочегару за убийство двоих друзей в Реже

26 марта 2024, 07:39
Фото: Свердловский облсуд

Житель Режа убил двоих друзей и получил 15 лет тюрьмы

В Екатеринбурге вынесли приговор жителю Режа. Его обвинили в убийстве двоих приятелей, с которыми он в тот вечер распивал алкоголь.

Обвиняемому Эдуарду Платонову 49 лет, он работал кочегаром. Следствие полагает, что убийство произошло осенью прошлого года. Тогда Эдуард пришел в гости к другу. В какой-то момент один из участников посиделок оскорбил Эдуарда.

Далее хозяин жилища ударил Платонова палкой по голове. Тот посчитал, что его жизнь в опасности. Тогда он взял топор и сбил им с ног обидчика. После он 11 раз ударил его ножом в поясницу и грудь, сообщает Свердловский облсуд.

Пострадавший скончался на месте, а Платонов ушел. Спустя непродолжительное время он вернулся, чтобы избавиться от свидетеля.

В убийстве он признался, но настаивал, что оборонялся. В своем последнем слове он извинился перед родными убитых. В итоге Эдуарда признали виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и назначил ему 15 лет тюрьмы. Отбывать свой срок он будет в строгих условиях.

Ранее сообщалось, что житель Асбеста после зверских издевательств над подругой просился из суда в больницу. Он просил проверить себя на вменяемость.

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