250 тысяч рублей мечтают зарабатывать жители Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Таким образом увеличение произошло на 16,5%, сообщает Росстат. В целом по стране средний ежемесячный оклад увеличился на 12,8% — это 73,7 тысячи.
В Перми в среднем жители зарабатывают 75 тысяч, в Челябинске — 69 тысяч. Около 87% екатеринбуржцев мечтают о повышении в следующем году.
Некоторые мечтают, что она возрастет до 250 тысяч, а кто-то высказался, что хотел бы получать от 70 тысяч.
Ранее сообщалось, что программиста на зарплату полмиллиона ищут для работы в Казахстане.