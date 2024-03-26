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Updated Сегодня, 10:17

84 тысячи зарабатывают в среднем жители Екатеринбурга

250 тысяч рублей мечтают зарабатывать жители Екатеринбурга

26 марта 2024, 10:15
Фото: 1MI

84 тысячи зарабатывают в среднем жители Екатеринбурга

В Екатеринбурге средняя зарплата достигла отметки в 84 тысячи. Такая оплата труда была зафиксирована по итогам прошлого года.

Таким образом увеличение произошло на 16,5%, сообщает Росстат. В целом по стране средний ежемесячный оклад увеличился на 12,8% — это 73,7 тысячи.

В Перми в среднем жители зарабатывают 75 тысяч, в Челябинске — 69 тысяч. Около 87% екатеринбуржцев мечтают о повышении в следующем году.

Некоторые мечтают, что она возрастет до 250 тысяч, а кто-то высказался, что хотел бы получать от 70 тысяч.

Ранее сообщалось, что программиста на зарплату полмиллиона ищут для работы в Казахстане.

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#Экономика#Свердловская область#Деньги#Зарплата#Пермь#Росстат#Челябинск#Оплата труда#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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