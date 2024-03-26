26,5 тысяч человек болеют ОРВИ в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Неделей ранее фиксировалось на 5,1% больше пациентов. Больше всего среди пациентов детей, почти 59%.
У заболевших выявлены РС-вирус, а также риновирусы и другие возбудители болезни. Самое большое число заболевших зафиксировали в Сухом Логе, Сысерти, а также в ряде других городов, отметили в Роспотребнадзоре.
В областном центре же медики обнаружили 12,7 тысяч случаев болезни. Несколькими днями ранее было на 1,4% больше.
Ранее сообщалось, что вспышка кори зафиксирована в УрФУ.