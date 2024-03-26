tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

26,5 тысяч человек болеют ОРВИ в Свердловской области

26,5 тысяч человек болеют ОРВИ в Свердловской области

26 марта 2024, 12:45
Фото: 1MI
За прошедшие семь дней в Свердловской области ОРВИ заразилось 26,5 тысячи граждан. Эти люди заболели в период с 18 по 24 марта.

Неделей ранее фиксировалось на 5,1% больше пациентов. Больше всего среди пациентов детей, почти 59%.

У заболевших выявлены РС-вирус, а также риновирусы и другие возбудители болезни. Самое большое число заболевших зафиксировали в Сухом Логе, Сысерти, а также в ряде других городов, отметили в Роспотребнадзоре.

В областном центре же медики обнаружили 12,7 тысяч случаев болезни. Несколькими днями ранее было на 1,4% больше.

Ранее сообщалось, что вспышка кори зафиксирована в УрФУ.

Врачи рассказали о тревожных сигналах во время ОРВИ у ребенка
Узнать подробнее
Читайте также:
ОРВИ стало болеть меньше жителей Свердловской областиЭпидемиолог рассказала, как правильное мытье рук может защитить от ОРВИБолее 40 тысяч жителей Свердловской области заразились ОРВИ за неделю
#Дети#Свердловская область#Здоровье#Роспотребнадзор#Кировград#ОРВИ#Сухой Лог#Богданович#ЗАТО Свободный#Сысерть#Здоровье детей#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Риновирусы
Подпишитесь
«Танк подмял машину»: в Нижнем Тагиле произошло странное ДТП
Сегодня, 11:21
Два дня жители Красного Камня дышали излишками сероводорода
Сегодня, 06:58
Опасная курица появилась в Свердловской области
Сегодня, 06:54
Финал всероссийского конкурса «Золотой Петушок» в Нижнем Тагиле перенесен на август
Вчера, 12:08
Приставы спасли жизнь алиментщику в Екатеринбурге
Сегодня, 07:49
Директор Дворца ледового спорта УВЗ в Нижнем Тагиле без вести пропал на СВО
Вчера, 11:40
"